สำนักงานประกันสังคมแสดงความห่วงใยเหตุลูกจ้างถูกเครื่องจักรหนีบเสียชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. เกิดอุบัติเหตุภายในบริษัท สุพรรณรุ่งเรืองสตีล จำกัด ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขณะลูกจ้างกำลังปฏิบัติงาน ได้เกิดเหตุถูกเครื่องจักรหนีบเหล็กดึงเข้าลำตัว ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้นางรัชดา อุยตระกูล ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนโดยเร็ว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าว ซึ่งประกอบกิจการผลิต จำหน่าย รับจ้างตัด และขนส่งเหล็ก โดยผู้เสียชีวิตคือ นายบรรณ์ลัง เทพรัตน์ ชาวจังหวัดอุดรธานี ขณะเกิดเหตุกำลังปฏิบัติงานหนีบเหล็กด้วยเครื่องจักร ปรากฏว่าเสื้อของผู้เสียชีวิตถูกเครื่องจักรดึงเข้าไป ทำให้ร่างกายถูกดึงเข้าเครื่องและถูกหนีบจนเสียชีวิตทันที ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามกฎหมาย
ในส่วนของสิทธิประโยชน์ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ได้แก่ เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน อาทิ ค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท และเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ญาติของผู้เสียชีวิตจะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล ณ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานงานกับนายจ้าง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี เพื่อแจ้งสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทในการเข้ารับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิต
สำนักงานประกันสังคมยืนยันจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้สิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ประกันตนและครอบครัวต่อไป