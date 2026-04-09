สปส. ย้ำความสำคัญเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้ทุกเสียงมีความหมาย ร่วมกำหนดอนาคตกองทุน

สำนักงานประกันสังคม ย้ำความสำคัญของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมว่า เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีส่วนร่วมโดยตรงในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และกำกับดูแลกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง โดยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนเสียงและข้อเสนอของผู้ประกันตนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งดังกล่าว มีความสำคัญต่อการกำหนดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ซึ่งล้วนเป็นหลักประกันสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน นอกจากนี้ กระบวนการเลือกตั้งยังสะท้อนถึงหลักความโปร่งใส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีบทบาทในกระบวนการประชาธิปไตยภายในระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ประกันตนและนายจ้าง มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนของตนได้ฝ่ายละไม่เกิน 7 คน และเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่สะท้อนความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างแท้จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันสังคมในระยะยาว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม หรือที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง