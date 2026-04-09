สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนร่วมให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน เพื่อเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับใหม่ ที่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569
เป็นต้นไป
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชน
ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://mms.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
- (กรณีเป็นนิติบุคคล) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) (กรณีให้บริการด้วยรถทันตกรรม ต้องระบุการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว)
- สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.12)
- สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ออกโดยทันตแพทยสภา) สำหรับทันตแพทย์ทุกคน
ในสถานพยาบาล
- ข้อมูลอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล
สำหรับการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ครอบคลุมบริการสำคัญ ได้แก่
- การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าตัดฟันคุด
- ฟันเทียมบางส่วน และฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้
- การฝังรากฟันเทียมรอรับฟันเทียมทั้งปาก
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตน และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพช่องปากของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2494 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศหรือโทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง