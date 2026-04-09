ศูนย์คุณธรรม โชว์ผลสำเร็จ “MLC รุ่นที่ 3” ปั้นผู้นำคุณธรรม 31 องค์กร ขับเคลื่อนโครงการ แก้ Cyberbullying สู่การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประสบความสำเร็จในการจัด โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 (MLC3) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2569 โดยมีพิธีปิดและนำเสนอผลงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 31 คน จาก 31 องค์กร
โครงการฯ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ผู้นำคุณธรรม พลังขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน” โดยมุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำจาก 5 ภาคส่วนสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสานทั้งองค์ความรู้เชิงวิชาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำความสำเร็จเชิงระบบ สร้าง “ชุมชนผู้นำคุณธรรม” ของประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า โครงการ MLC3 ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง “ชุมชนผู้นำคุณธรรม” ที่สามารถทำงานข้ามภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 31 คน จาก 31 องค์กร ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์ รวม 9 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ แต่ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน
“โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการอบรมให้ความรู้ แต่เป็นการสร้างผู้นำทางความคิดที่มี ‘หัวใจคุณธรรม’ และสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าว
พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำว่า การรวมตัวของผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ทำให้เกิด “ชุมชนผู้นำที่พูดภาษาเดียวกัน” คือ ภาษาแห่งคุณธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมพลังบวก และพร้อมขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรและสังคมในระยะยาว
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังต่อยอดองค์ความรู้ สู่โครงการ “Moral Cyber Space” แก้ปัญหาสังคมจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาโครงการต้นแบบ “Moral Cyber Space” ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการถูกระรานทางไซเบอร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานศึกษาและชุมชน โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของผู้เข้าร่วมในการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนในระดับประเทศได้ต่อไป
ด้านคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมว่า ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณค่าและสามารถนำไปต่อยอดทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง เน้นย้ำว่าผู้นำทั้ง 31 คน คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม” ของประเทศ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารโครงการ ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ผู้อำนวยการโครงการฯ และคุณวิรุฬ รัตนปริคณน์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ที่สนับสนุนการดำเนินงานจนโครงการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จของโครงการ MLC3 จึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แต่เป็นการวางรากฐานของเครือข่ายผู้นำคุณธรรมระดับประเทศ ที่สามารถขยายผลสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต และศูนย์คุณธรรมยังคงเดินหน้าผลักดันการพัฒนาผู้นำเชิงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “ความดีมีพื้นที่ในสังคม” และเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป