​สสจ.นครศรีธรรมราช เปิดโครงการ “GoSec (CTMR)” ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ติวเข้ม 25 โรงพยาบาล เสริมเกราะไซเบอร์ขั้นสูง ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพ

[นครศรีธรรมราช – 8 -10 เมษายน 2569] – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับความเข้มข้นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ GoSec (Cyber Trust & Monitoring Readiness: CTMR)” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศร่วมถ่ายทอดเทคนิคการเฝ้าระวังภัยคุกคามดิจิทัลให้แก่บุคลากรไอทีจาก 25 โรงพยาบาลทั่วจังหวัด
เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2569 นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยไฮไลท์สำคัญของการอบรมในครั้งนี้ คือการได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กฤษณ์ธนะทรรศน์ รัตนภูมิภักดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายและนำเวิร์กชอปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก
นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ เผยว่า “การได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กฤษณ์ธนะทรรศน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับแถวหน้า มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้ง 25 แห่ง จะได้เรียนรู้กลยุทธ์การรับมือภัยคุกคามในระดับสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปกป้องข้อมูลสุขภาพของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีในทุกรูปแบบ”
เจาะลึกกลยุทธ์ GoSec (CTMR) โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในการบรรยายโดย ศ.ดร.กฤษณ์ธนะทรรศน์ รัตนภูมิภักดี ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความพร้อมผ่านแนวคิด CTMR เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบสาธารณสุขจังหวัด:
Cyber Trust: การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด (Zero Trust Architecture)
Monitoring Readiness: เทคนิคการตรวจจับสัญญาณการบุกรุก (Intrusion Detection) และการวิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติของระบบ
Incident Response: การจัดทำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมรับมือ (Cyber War Game) เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ทันทีหากเกิดวิกฤต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Practical Workshop)
ผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 25 แห่ง ได้ลงมือปฏิบัติจริงในประเด็นสำคัญ:
Vulnerability Assessment: การค้นหาและปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
Log Management & Compliance: การบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Ransomware Defense: การตั้งค่าระบบป้องกันและสำรองข้อมูลเพื่อรับมือมัลแวร์เรียกค่าไถ่
ก้าวสู่ Smart Hospital ที่เปี่ยมด้วยความมั่นคงปลอดภัย
โครงการ GoSec (CTMR) ภายใต้การนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่ปลอดภัย ช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมั่นใจ และพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart Hospital ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล
