น้ำสะอาด รากฐานของคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

น้ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่การเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคยังคงเป็นความที่ท้าทายในหลายพื้นที่ทั่วโลก เนื่องจากประชากรจำนวนมากยังขาดแหล่งน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 ด้านน้ำสะอาดและสุขาภิบาล จึงมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและการจัดการสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม เพราะน้ำไม่ใช่เพียงทรัพยากรพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
ในประเทศไทย แม้หลายชุมชนจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตเมือง แต่การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในชีวิตประจำวันของผู้คนบางพื้นที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ โรงงานสุรารวงข้าว จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดในฐานะปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ตลอดปี 2568 ได้ดำเนินโครงการ “น้ำสะอาดเพื่อชุมชน” และ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) ให้กับชุมชนรอบโรงงานใน 4 จังหวัด
หนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานคือ โรงงานสุรารวงข้าวบางยี่ขัน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ติดตั้งตู้กดน้ำดื่มพร้อมระบบกรองน้ำบริเวณหน้าโรงงาน และติดตั้งถังเก็บน้ำดื่ม ขนาด 200 ลิตร ณ วัดเกาะเกรียงและวัดบางคูวัดกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนน้ำประปาสะอาดผ่านเทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อใช้สำหรับสถานการณ์จำเป็น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม หรืออัคคีภัย โดยในปีที่ผ่านมา โรงงานได้ส่งมอบน้ำดื่มรวม 516 ลูกบาศก์เมตร และสนับสนุนน้ำประปาสะอาดอีก 1,531 ลูกบาศก์เมตร
ในจังหวัดนครสวรรค์ โรงงานสุรารวงข้าวสีมาธุรกิจ ได้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน ด้วยการติดตั้งถังเก็บน้ำดื่มและสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ผ่านการประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านแดนและองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เพื่อส่งต่อน้ำสะอาดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ทั้งน้ำดื่ม และน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค
สำหรับชุมชนบ้านผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่มเป็นภาระที่ครัวเรือนต้องแบกรับมาโดยตลอด โรงงานสุรารวงข้าวมงคลสมัย จึงเข้ามาสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพ พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ขณะเดียวกัน โรงงานสุรารวงข้าว เอส.เอส.การสุรา จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้แก่ชุมชนรอบโรงงานในอำเภอสว่างวีระวงศ์ สำหรับใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและสถานที่ทำงาน โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบน้ำดื่มรวม 947 ลูกบาศก์เมตร
ตลอดปี 2568 โรงงานสุรารวงข้าวได้ส่งมอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคสู่ชุมชนรอบโรงงานรวมทั้งสิ้นกว่า 4,736 ลูกบาศก์เมตร นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่แล้ว แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเข้าถึงน้ำสะอาดในชีวิตประจำวัน โครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานให้กับชุมชนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบโรงงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระยะยาว