“ไม่ล้มก็เสี่ยง” เปิดความจริงกระดูกสันหลังยุบจากกระดูกพรุน ภัยเงียบกระทบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ปัญหา “กระดูกหักในผู้สูงอายุ” มักถูกเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุหรือการหกล้มเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริง ภาวะกระดูกหักสามารถเกิดขึ้นได้แม้ไม่มีแรงกระแทกรุนแรง โดยมี “โรคกระดูกพรุน” เป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกมองข้าม และกำลังกลายเป็นความท้าทายด้านสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ
นพ.พร นริศชาติ แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ (S Spine and Joint Hospital) ให้ข้อมูลว่า หนึ่งในภาวะที่พบได้บ่อยคือ “กระดูกสันหลังหักแบบยุบตัว” (Vertebral Compression Fracture) ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของมวลกระดูก ทำให้โครงสร้างกระดูกไม่สามารถรองรับน้ำหนักตัวได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดการยุบตัวได้แม้จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การก้มตัว ลุกนั่ง หรือแม้แต่การไอและจาม
ข้อมูลจาก International Osteoporosis Foundation ระบุว่า โรคกระดูกพรุนเป็นสาเหตุหลักของภาวะกระดูกสันหลังยุบในผู้สูงอายุทั่วโลก โดยเฉพาะในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน ซึ่งมีการสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ขณะที่ข้อมูลในประเทศไทยจากกรมการแพทย์ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากมีภาวะกระดูกพรุนโดยไม่รู้ตัว และมักเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดอาการปวดหรือกระดูกหักแล้ว ส่งผลให้โอกาสในการป้องกันและชะลอโรคลดลง
สัญญาณเตือนที่ถูกมองข้าม
ภาวะกระดูกสันหลังยุบมักเริ่มต้นด้วยอาการที่ไม่จำเพาะ เช่น อาการปวดหลังเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหว อาการดีขึ้นเมื่อพัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกาย เช่น หลังค่อม หรือส่วนสูงลดลง ซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่อาการปวดเรื้อรัง และเพิ่มความเสี่ยงของการยุบซ้ำในอนาคต
แนวทางการรักษา: จากอนุรักษ์นิยมสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
การรักษาภาวะกระดูกสันหลังยุบขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและสภาพของผู้ป่วย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่
• การรักษาแบบไม่ผ่าตัด เช่น การใช้ยา การใส่อุปกรณ์พยุงหลัง และการทำกายภาพบำบัด ควบคู่กับการรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยแคลเซียม วิตามินดี และยาชะลอการสลายกระดูก
• การผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น การกดทับเส้นประสาท หรือโครงสร้างกระดูกไม่มั่นคง ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในผู้สูงอายุ
• การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง (Vertebroplasty/Kyphoplasty) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกจากภายใน ลดอาการปวดได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนการรักษา แพทย์จำเป็นต้องประเมินอย่างละเอียด ทั้งความหนาแน่นของมวลกระดูก ตำแหน่งและระดับความรุนแรงของการยุบ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่น เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
“ป้องกัน” คือคำตอบในระยะยาว
ในบริบทของสังคมผู้สูงอายุ การป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจวัดมวลกระดูก เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม
โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ได้พัฒนาแนวทางการดูแลแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน การวินิจฉัยเชิงลึก ไปจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) ที่ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้น และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
