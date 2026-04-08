นศ.ราชมงคลพระนคร สร้างสรรค์โคมไฟผีสไตล์โมเดิร์น พร้อมขนผลงานด้านสถาปัตย์โชว์ กว่า 60 ชิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นิทรรศการ Thesis Exhibition 2025 ผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "SUNSET IN SUMMER" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 5 ทั้งนี้มี รศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมผลงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ถ่ายทอดผ่านผลงานโดดเด่น รวมจำนวน 65 ชิ้น แบ่งเป็น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 27 ผลงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22 ผลงาน สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 16 ผลงาน

รศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง กล่าวว่า ในอดีตมหาวิทยาลัยมักถูกมองว่าเป็นสถานที่ให้ความรู้ แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมากกว่านั้น โดยเฉพาะราชมงคลพระนคร ที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างความคิด สร้างคน และสร้างอนาคต การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ SUNSET IN SUMMER : Thesis Exhibition 2025 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จึงเป็นเครื่องสะท้อนหนึ่งของนักศึกษาในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงผลงานที่นำมาจัดแสดงยังทำให้เห็นถึงกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

ด้าน นางสาวบุณยานุช เจนเวชศักดา หรือ น้ำหอม นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เจ้าของผลงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากอัตลักษณ์ของภูตผี ปีศาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย เล่าถึงแนวคิดผลงานชิ้นนี้ว่า ชีวิตวัยเด็กจนโตของคนไทยมักคุ้นหูกับผีนานาชนิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ตั้งแต่การกล่าวถึงของคนในครอบครัว รายการทีวี รายการพอดแคสต์ (Podcast) มักนำเรื่องเล่าลี้ลับมาเล่าชวนขนลุก สิ่งที่คุ้นชินในชีวิตนี้จึงถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจการออกแบบโคมไฟ ซึ่งก่อนเริ่มโปรเจคได้ทำแบบสำรวจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนชอบเรื่องผี และกลุ่มคนชอบงานศิลปะ ผลการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่มองว่ากระสือเป็นผีที่สามารถนำมาทำเป็นของตกแต่งบ้านได้ แต่ต้องลดความน่ากลัวลง นอกจากนี้ ส่วนตัวยังมีความสนใจตำนานเล่าขานกระสือ จ.ราชบุรี โดยจากการเล่าต่อ ๆ กันถึงรูปลักษณ์ที่พบแตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเห็นแต่หัวกับไส้ บางก็ว่าเห็นตั้งแต่หัวถึงตับไตไส้พุง ชอบออกหากินในยามค่ำคืน ซึ่งเห็นเป็นแสงเรือง ๆ ในที่มืด
 
น้ำหอม เล่าต่อว่า เมื่อได้ข้อมูลจากหลากหลายด้านครบถ้วนจึงนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟ ซึ่งครั้งแรกออกแบบในลักษณะของไส้ที่ชัดเจน ซึ่งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ภายในสาขาให้ลดทอนรายละเอียดเพื่อไม่ให้ดูน่ากลัวน้อยลง และปรับให้ดูโมเดิร์น (Modern) โดยใช้เส้นโค้ง และการลงสีเข้ามาช่วยให้งานดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น ส่วนของหัวใจเน้นการออกแบบให้มีพื้นที่ของแสงออกมาได้ แต่ละชิ้นส่วนของโคมไฟสามารถถอดออกเป็นชิ้นได้ ซึ่งความพิเศษของงานชิ้นนี้มุ่งนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์ความเชื่อของคนไทย และเลือกใช้วัสดุเส้นใย Filament ผสมผสานทรายขาว และดินธรรมชาติ ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติในป่า


















