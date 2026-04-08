กทม. นำทีมจัดระเบียบทางเท้าเติมพื้นที่สีเขียว ปลูก “ตาล” ริมถนนเชิดวุฒากาศ สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ดูแลง่าย-สวยยั่งยืน

กทม. พลิกพื้นที่บุกรุกย่านดอนเมือง ปลูกต้นตาลโบราณตลอดแนวถนนเชิดวุฒากาศ ชูเป็นเอกลักษณ์ใหม่ "ริมทางตาล" เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนทางเท้าให้ประชาชน สร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 69 เวลา 15.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ร่วมลงพื้นที่บริเวณริมถนนเชิดวุฒากาศที่ถูกบุกรุก พร้อมพลิกฟื้นภูมิทัศน์ ปลูกต้นตาลจำนวน 10 ต้น ตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่บริเวณซอยเชิดวุฒากาศ 9/1 ยาวไปจนถึงบริเวณตรงข้ามธนาคารออมสิน มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้โบราณของไทย ชูให้ “ริมทางตาล”เป็นเอกลักษณ์ใหม่เขตดอนเมือง
ทั้งนี้ รองปลัดฯ ไทวุฒิ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่บุกรุกให้แล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นทางเท้าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปลูกไม้ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” รองปลัดฯ ไทวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย
การปลูกต้นตาลในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเพิ่มปอดของเมือง แต่คือการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เมือง เพื่อความสวยงาม ยั่งยืน และลดภาระในการบำรุงรักษาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นไม้โบราณของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่อไป