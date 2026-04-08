กทม. x LINE MAN อัปเกรดเวทีแอโรบิกสวนลุมชุดใหญ่ พร้อม ดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ นำเต้นท่าไวรัลเขย่าโลกเปิดเวทีใหม่ ทำลานเต้นลุกเป็นไฟ!

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 69 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบเวทีแอโรบิก เครื่องเสียง และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มูลค่า 1 ล้านบาท จาก LINE MAN Wongnai โดยมี คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ณ เวทีแอโรบิกหลังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณ LINE MAN และคุณดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ กิจกรรมของประชาชนที่นี่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน กทม. เป็นผู้เตรียมสถานที่ ที่ผ่านมาเวทีและเครื่องเสียงอาจมีอุปสรรคบ้าง ทาง LINE MAN ก็เข้ามาช่วยขยายเวทีให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คนมองเห็นชัดเจน มีเครื่องเสียงที่ชัดเจนขึ้นสำหรับกิจกรรมแอโรบิก สวนลุมพินี
"อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการ เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย ขอบคุณคุณดาด้าที่เป็นผู้นำด้านการออกกำลังกาย ทำให้เกิดการตื่นตัว และอยากจะกระจายกิจกรรมแบบนี้แบบนี้ไปทุกสวนทุกพื้นที่" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวด้วยว่า หัวใจคือการร่วมมือจากทุกภาคส่วน กทม. ไม่ได้เก่งเรื่องจัดแอโรบิก แต่มาจากความร่วมมือของครูอาสาและประชาชนที่มาแล้วมีความสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะพยายามขยายให้มากที่สุด ทั้งนี้ ต้องระวังด้วยเพราะตอนนี้ Heat Index สูงมาก ดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่าฝืนและดูแลตัวเอง อยากให้ค่อย ๆ ไป
"โมเดลนี้ดี หลักการคือไม่ใช่ กทม. ทำ แต่เป็นประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน เป็น People's Activity กิจกรรมของคนจริง ๆ งบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ ความร่วมมือร่วมใจกันคือสิ่งที่ทำให้สังคมเราก้าวเดินไปได้ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกัน“ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย
ด้านคุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ปกติมีน้อง ๆ มาเต้นแอโรบิกที่นี่อยู่แล้ว เราทราบว่าเวทีเดิมค่อนข้างเล็ก ทีมงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ กทม. จึงทราบความต้องการว่าอยากได้เวทีที่ใหญ่ขึ้นและเครื่องเสียงที่ครอบคลุมมากขึ้น LINE MAN จึงเข้ามาช่วยสนับสนุน และวันศุกร์นี้จะมีการเปิด Hawker Center ในสวนลุมพินี LINE MAN ก็ช่วยสนับสนุนบางส่วน เช่น เคาน์เตอร์อาหาร เพราะเราส่งอาหารเป็นอาชีพ แต่อยากให้คนสุขภาพดีด้วยเช่นกัน
สำหรับไฮไลต์ในงานวันนี้ คุณดาด้า ดาราธร หยูทอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2026 ซึ่งเป็นที่จดจำในฐานะนางงามที่ “ฉีกทุกกฎ” และ “ทลายทุกกรอบ” ของภาพลักษณ์นางงามแบบเดิม ๆ ด้วยความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์และทัศนคติที่กล้าเป็นตัวของตัวเอง กับลีลาท่าเต้นบนเวทีประกวดที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก ซึ่งบนเวทีแอโรบิกวันนี้ คุณดาด้า ขึ้นไปวอร์มพร้อมนำเต้นเพลงที่เป็นไวรัล 1 เพลง เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วลานแอโรบิกสวนลุมฯ ท่ามกลางเหล่าผู้รักสุขภาพที่มาร่วมเต้นออกกำลังกายยาวสุดสายตา
สำหรับสวนลุมพินี มีการจัดเต้นแอโรบิกทุกวัน ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ ด้านหลังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 มี 2 รอบ เวลา 18.00 น. และ 19.00 น. บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี เวลา 17.30 น. และบริเวณลานตรงข้ามห้องสมุด เวลา 18.00 น.
นอกจากสวนลุมพินี ยังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกทั่ว กทม. ทั้งหมด 38 จุด รวมมาไว้ให้แล้ว สามารถเช็กพิกัดได้ที่เว็บไซต์ Next Learn คลิก https://learning.bangkok.go.th/course/lc-0314/
ในวันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว LINE MAN Wongnai และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม