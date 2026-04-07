เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดงาน “ตลาดนัด อย. เติมสุข ปลุกพลังชุมชน” เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูง พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ในราคาประหยัด ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพโดยวิทยากรจาก รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในหัวข้อ “สวนสมุนไพรข้างบ้าน สร้างสุขภาพดีแบบยั่งยืน” ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดในครั้งนี้ด้วย