ไทยเบฟ เดินหน้าโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 5 ยกระดับการเข้าถึงสุขภาพชุมชน จ.กำแพงเพชร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านสาธารณสุข และให้การสนับสนุนองค์กร มูลนิธิ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงขยายการดูแลด้านสุขภาพไปยังผู้ขาดโอกาส
ในการนี้ ไทยเบฟร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดำเนินโครงการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” (Colonoscopy) ประจำปี 2569 ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปี 5 ตามเจตนารมณ์ของคุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความห่วงใย และต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาวะของประชาชนให้มีโอกาสได้รับการดูแลรักษาจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ “Deep GI” ที่พัฒนาโดยคนไทย มาช่วยในการตรวจคัดกรอง เพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการวินิจฉัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวว่า “โครงการนี้นับเป็นประโยชน์มากในด้านสาธารณสุขของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากสถานพยาบาลทุกแห่งที่ผนึกความร่วมมือ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญ และห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร เพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบมากเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทุกชนิด และเป็นหนึ่งใน 3 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในคนไทย สำหรับปี 2569 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการตรวจ FIT Test (Fecal Immunochemical Test) และพบความผิดปกติ ได้รับการตรวจโดยการส่องกล้องจำนวน 140 ราย ในจำนวนนี้พบติ่งในลำไส้จากการส่งตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน 84 ราย และมีพบผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งลำไส้ จำนวน 5 ราย ซึ่งการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง และทำให้มีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น”
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า “โครงการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วย การสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผนึกกำลังรวบรวมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังได้ผสานความร่วมมือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลชื่อดังในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองลาน ตลอดจนโรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีชื่อว่า “Deep GI” เพื่อช่วยแพทย์ในการส่องกล้องตรวจหาติ่งเนื้อ ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยที่เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย ระบบนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผลิตได้ภายในประเทศ ในราคาที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้เรามีเป้าหมายเพื่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ ยกระดับคุณภาพการตรวจให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึง”
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านสาธารณสุขที่ไทยเบฟเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งยกระดับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน