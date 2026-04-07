พม. - มูลนิธิออทิสติกไทย - ทรู จัดงานรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 4–12 เม.ย.นี้ ที่สยามพารากอน

เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2569 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิออทิสติกไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา และภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมแห่งความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่บุคคลออทิสติกและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “A World for All Life” ที่เชื่อมโยง Eco Spectrum และ Wellness โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมผู้คน ครอบครัว และสังคมเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย ต่อยอดความร่วมมือตลอด 15 ปีแห่งระหว่างทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย ที่ทั้งสององค์กรได้ร่วมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” หรือ Autism Digital Learning Center สู่ต้นแบบการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะชีวิต และต่อยอดสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ปี 2569 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–12 เมษายน 2569 ณ Nextopia ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของสังคมในวงกว้างอย่างแท้จริง
ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านบุคคลออทิสติกในประเทศไทย ประจำปี 2569 ร่วมด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมแสดงพลังความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการได้รับเกียรติจาก โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 ร่วมเป็นพลังเสียงแห่งความหวังในฐานะตัวแทนประเทศไทยบนเวทีมิสเวิลด์ ส่งต่อสารแห่งความเข้าใจ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ไปยังบุคคลออทิสติกและครอบครัวทั่วประเทศ ณ Nextopia ชั้น 5 สยามพารากอน
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก รัฐบาลและกระทรวงฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างโอกาส และ การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะบุคคลออทิสติก เน้นการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การฝึกทักษะอาชีพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต เรามุ่งหวังที่จะเปลี่ยนคำว่า ‘กลุ่มเปราะบาง’ ให้กลายเป็นพลังสำคัญของสังคม โดยนำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมดิจิทัลมาลดช่องว่างการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม”
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า “ขณะนี้สถิติบุคคลออทิสติกในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ใน 100 คนของเด็กไทย และที่สำคัญผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงระบบการคัดกรองภาวะออทิสซึ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุตรหลานตัวเองได้ มูลนิธิฯ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยี เข้ามาเป็นเครื่องมือตั้งแต่การคัดกรองในเบื้องต้น การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี AI มาช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่าน Autism Digital Learning Center ผลจากการนำร่องใน 5 ศูนย์ ฯ เราพบว่า เทคโนโลยี และกระบวนการของผู้สอน มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างก้าวกระโดด ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นรูปธรรม ทำให้มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายที่จะขยายศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่มใน 40 แห่งทั่วประเทศ และขอเชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายมาร่วมสนับสนุนสมทบทุนในการขยายศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวผ่านแอปทรูมันนี่ โดยความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้ ถือเป็นโมเดลต้นแบบในการผสานพลังระหว่าง นโยบายรัฐ , องค์กรผู้เชี่ยวชาญ และ นวัตกรรมจากภาคเอกชน เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนให้กับบุคคลออทิสติกในประเทศไทยต่อไป”
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย ทรูยังคงมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นพลังสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อาทิ Autistic Application ระบบ STS และการจัดตั้ง Autism Digital Learning Center เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ที่ทันสมัย การส่งเสริมทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ ผ่านศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center และหลักสูตรที่ตอบโจทย์ศักยภาพรายบุคคล เช่น หลักสูตรบาริสต้าร่วมกับ True Coffee รวมถึงการสนับสนุนการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 ตลอดจนการรณรงค์สร้างความรับรู้ เพื่อผลักดันให้สังคมเปิดใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของศักยภาพบุคคลออทิสติกอย่างแท้จริง”
ตลอดระยะเวลาความร่วมมือที่ผ่านมา มูลนิธิออทิสติกไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดตั้ง Autism Digital Learning Center นำร่องแล้วรวม 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ราชบุรี และระยอง เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเข้าใจความแตกต่างของพัฒนาการรายบุคคล ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่การมีอาชีพในอนาคต พร้อมกันนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่อง อาทิ “ตาราง 9 ช่องอัจฉริยะ” ที่ได้พัฒนาร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว หลักสูตรการเรียนรู้การเข้าสังคมผ่านเทคโนโลยี VR, Commu Plus Application, ระบบ AI for Assessment System, สื่อการเรียนรู้ True Click Life เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจน Workbox System Digital ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.autisticthai.net นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่ Autism Digital Learning Corner เพื่อส่งมอบแก่ห้องเรียนการศึกษาพิเศษกว่า 131 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด ช่วยให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวกว่า 27,000 คนทั่วประเทศ เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และสอดรับกับศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง
สำหรับการจัดงาน วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ปี 2569 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4–12 เมษายน 2569 ณ Nextopia ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “A World for All Life” ที่เชื่อมโยง Eco Spectrum Wellness เปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจบุคคลออทิสติกผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โซน Autism Digital Learning Center ที่นำเสนอหลักสูตรดิจิทัลและประสบการณ์ใช้งานเทคโนโลยี VR และ AI เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคคลออทิสติกและครอบครัว พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสมทบทุนผ่านแอป TrueMoney เพื่อขยายศูนย์เรียนรู้เพิ่มอีก 40 แห่งทั่วประเทศ ภายในงานยังมี บูธทรูคอฟฟี่ เมนูพิเศษจากแรงบันดาลใจของบาริสต้าบุคคลออทิสติก และ Merchandise Collection Donate Back จากศิลปิน Artstory by Autistic Thai รวมถึงกิจกรรมศิลปะและเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่เปิดกว้าง
ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ หากคือการวางรากฐานของระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเท่าเทียม เพื่อให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา เติบโต และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในสังคมที่พร้อมยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง