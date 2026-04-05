ประกันสังคมเตือนภัยโรคหน้าร้อน แนะผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ เข้ารักษาได้ทันทีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนให้เฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูร้อน หลังประเทศไทยเข้าสู่ช่วงอากาศร้อนจัด ซึ่งส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะลูกจ้างและผู้ประกันตน มีความเสี่ยงเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสภาพอากาศดังกล่าว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าร้อน ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคพิษสุนัขบ้า และภาวะความเครียด นอกจากนี้ อากาศที่ร้อนจัดยังอาจก่อให้เกิด “โรคลมแดด” หรือฮีทสโตรก ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้แนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด สดใหม่ หลีกเลี่ยงน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มที่เย็นจัดเกินไป ไม่ควรนอนรับลมหรือความเย็นทันทีขณะมีเหงื่อออก เนื่องจากอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายแปรปรวน นอกจากนี้ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เลือกรับประทานอาหารย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม และผลไม้ พร้อมหลีกเลี่ยงอาหารทอด มัน หรือแห้ง
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉินและไม่สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนได้ โดยญาติหรือผู้เกี่ยวข้องต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิ เพื่อดำเนินการส่งต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายก่อนการแจ้ง สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถยื่นเบิกคืนได้ โดยใช้เอกสาร ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตนทั่วประเทศ พร้อมกำชับหน่วยงานและสถานพยาบาลในระบบให้ให้บริการอย่างเต็มที่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง