โอกาสทอง! NTU Hackathon ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยดังสิงคโปร์ เฟ้นหาสุดยอดไอเดีย ชิงรางวัลรวมกว่า 1.6 แสนบาท

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NTU Hackathon จัดโดยความร่วมมือกับ Nanyang Technological University, Singapore มหาวิทยาลัยชื่อดัง ขอเชิญชวนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่อยากสร้างโปรไฟล์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆ มาสมัครเข้าร่วม
Highlight:
-สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
-โครงการสนับสนุนค่าเดินทาง
-เงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท
-ไม่ได้มีรางวัลแค่ที่ 1–3 เท่านั้น แต่มีรางวัลชมเชยเพิ่มถึง 17 รางวัล
-ทุกทีมที่ได้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจาก NTU
ทีมละ 2 คน
สมัครได้ตั้งแต่: 25 มี.ค. – 13 เม.ย. 2569 (23:59 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqtg6zzLh7-JTmfSSnHCyZoW4xsG_Wq0kTbde3sdSLLsIeyQ/viewform
สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้
FB Page: Klongdinsor - กล่องดินสอ
Line OpenChat: https://line.me/ti/g2/1Dr2P9ORWQS-jLwihNnZiG6_ItHQLzCt70NieA?utm_