INNOWAITA LAB ผนึกกำลัง GENESENN รุกปั้นเครือข่ายคลินิกหัวใจทั่วประเทศ ดันนวัตกรรม EECP สู่ New S-Curve Healthcare เชื่อม Cardiac – Recovery – Wellness Ecosystem

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของระบบสาธารณสุขสู่ยุค Preventive และ Value-based Healthcare “บริษัท อินโนไวท่าแล๊บ จำกัด” ผนึกกำลัง Genesenn เดินหน้าผลักดันเทคโนโลยี EECP (Enhanced External Counterpulsation) สู่บทบาทใหม่ในฐานะ “Clinical Innovation Platform” พร้อมเปิดตัวโมเดล “Clinical Partner” เพื่อยกระดับคลินิกไทยสู่เครือข่ายการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันระดับประเทศ
ล่าสุด ได้จัดงาน “EECP Clinical Growth Visit 2026” เพื่อเปิดเวทีให้แพทย์และผู้ประกอบการคลินิกจากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมอัพเดทองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแพทย์ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การรักษา การฟื้นฟู ไปจนถึงการป้องกันอย่างครบวงจร
จาก Cardiac Technology สู่ New S-Curve Healthcare อินโนไวท่าฯ วางตำแหน่ง EECP ใหม่ จากเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคหัวใจ สู่แพลตฟอร์มการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬา ที่เชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่การรักษา (Treatment) การฟื้นฟู (Recovery & Rehabilitation) ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ครอบคลุมการต่อยอดบริการในหลากหลายมิติ ได้แก่
• Cardiac Rehabilitation
• Sports & Performance Recovery
• Preventive & Longevity Care
• Quality of Life Enhancement
สะท้อนการขยายบทบาทจาก Disease-based Care สู่ Continuum of Care อย่างครบวงจร และก้าวสู่หนึ่งใน New S-Curve Healthcare ที่มีศักยภาพสูงของธุรกิจสุขภาพไทย
คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารเกเนเซน หนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญต่องานนี้ กล่าวว่า “EECP กำลังก้าวข้ามจากบทบาทของ Medical Device ไปสู่การเป็น Healthcare Platform ที่เชื่อม Clinical Medicine เข้ากับ Wellness, Rehabilitation และ Performance ได้อย่างเป็นระบบ เราเชื่อว่านี่คือหนึ่งใน New S-Curve สำคัญ ที่จะช่วยยกระดับทั้งคุณภาพการรักษา และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับคลินิกไทย การขยายพันธมิตรออกไปสู่ทั่วประเทศ ให้สามารถรองรับผู้ต้องการการดูแล-รักษาได้อย่างทั่วถึง ด้วยนวัตกรรมระดับสากล นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังค่ะ” คุณศิริญา กล่าว
ครั้งแรกของไทย กับโมเดล “Clinical Partner” ยกระดับคลินิกสู่เครือข่ายระดับประเทศ
หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนครั้งนี้ คือโมเดล Strategic Clinical Partner ที่อินโนไวท่าฯ ได้ร่วมกับ Genesenn เพื่อพัฒนา และทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์” ให้กับคลินิกทั่วประเทศ
โดยไม่เพียงนำเสนอเทคโนโลยี EECP แต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาอย่างครบวงจร ได้แก่
• การออกแบบโมเดลบริการ (Service Design)
• การวาง Positioning คลินิก
• การออกแบบ Patient Journey
• การพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์และบุคลากร
• การวางกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว
ถือเป็น “ครั้งแรกของไทย” กับโมเดล Clinical Partner ที่มุ่งสร้างเครือข่าย Preventive Cardio Network เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยจาก “การรักษา” ไปสู่ “การป้องกัน” อย่างเป็นระบบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเคสจริงยืนยันผลลัพธ์
ภายในงาน นพ. สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด จาก Genesenn ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการใช้ EECP ในผู้ป่วยโรคหัวใจ การฟื้นฟูสุขภาพ และเวชศาสตร์การกีฬา”
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกครอบคลุมทั้ง
• แนวทางการคัดเลือกผู้ป่วย (Patient Selection)
• การออกแบบโปรโตคอลการรักษา (Treatment Protocol Design)
• การประยุกต์ใช้ในกลุ่ม Cardiac, Rehabilitation และ Sports Medicine พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมคลินิกจริง และนำเสนอ Case Study และ Testimonial จากการใช้งานจริง ที่สะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับแพทย์และผู้ประกอบการ
ในการนำ EECP ไปต่อยอดบริการในบริบทของคลินิกไทย
ตอบโจทย์ Mega Trends ดันไทยสู่ Medical Hub
การขยายบทบาทของ EECP ในมิติ Clinical Application และ Future Healthcare Service สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพระดับโลก ทั้งสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แนวคิดการแพทย์เชิงป้องกัน และการเติบโตของ Recovery & Rehabilitation Economy โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีในการดูแลพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยต่อยอดสู่การเป็น Medical Hub และ Wellness Economy ผ่านการพัฒนาบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ผสาน Clinical Excellence เข้ากับ Wellness และ Performance อย่างครบวงจร
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษา แต่ยังสะท้อนศักยภาพของการนำเทคโนโลยีไปใช้จริง เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างยั่งยืน
เปิดรับพันธมิตรคลินิกทั่วประเทศ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
การผนึกกำลังระหว่าง INNOWAITA LAB และ GENESENN ในบทบาท “พี่เลี้ยงและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์” (Strategic Clinical Partner) พร้อมเปิดรับคลินิกและสถานพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโมเดล Clinical Partner เพื่อร่วมกันยกระดับและขยายบริการด้านหัวใจและหลอดเลือด ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลและรักษาได้สะดวก ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ การขยายพันธมิตรไปยังคลินิกทั่วประเทศ ยังส่งเสริมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการเดินทางมาพร้อมการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงบริการสุขภาพเชิงป้องกันในมิติใหม่ ภายใต้แนวคิด “เที่ยวไทย หัวใจแข็งแรง”
การเปิดรับพันธมิตรในครั้งนี้ จึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด
“เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน บนมาตรฐาน Clinical Excellence และนวัตกรรมระดับสากล” เพื่อปลดล็อกศักยภาพของคลินิกไทย สู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Healthcare Ecosystem ยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงการรักษา การฟื้นฟู การป้องกัน และการยกระดับคุณภาพชีวิตไว้อย่างครบวงจร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคลินิกยุคใหม่
ได้ที่ โทร.02 693 3571 / Line @innowaitalab
