สพฐ. คุมเข้มรับนักเรียน ปี 69 ห้ามซื้อขายที่นั่ง–โปร่งใสทุกขั้นตอน พร้อมกำกับดูแลโรงเรียนเก็บเงินต้องชัดเจน เป็นธรรม ลดภาระผู้ปกครอง
วันที่ 31 มีนาคม 2569 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 12/2569 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ และนางภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนางอรุณี จิรมหาศาล และนางอาทิตยา ปัญญา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ และบุคลากรของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์
การประชุมครั้งนี้ นอกจากหารือนโยบายสำคัญเพื่อเดินหน้ายกระดับการศึกษาแล้ว ที่ประชุมยังได้รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2569 โดยชั้น ม.1 มีแผนการรับ 427,526 คน มีผู้สมัคร 399,526 คน ประกาศผลสอบ 1 เมษายน 2569 รับมอบตัว 4 เมษายน 2569 ขณะที่ชั้น ม.4 มีแผนการรับ 403,100 คน ได้รับเด็ก ม.3 เดิมไว้ 190,961 คน และมีผู้สมัครเข้า 222,360 คน ประกาศผลสอบ 2 เมษายน 2569 รับมอบตัว 5 เมษายน 2569 ซึ่งจะทราบตัวเลขจำนวนนักเรียนที่แน่ชัดหลังสิ้นสุดกระบวนการรับมอบตัวแล้ว ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำชับเขตพื้นที่ฯและสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และไม่ให้มีปัญหาเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกที่นั่งเรียนอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นหลักการที่ สพฐ. ได้กำชับและเน้นย้ำเป็นแนวปฏิบัติมาทุกปี
อีกข้อกังวลหนึ่งที่ได้หารือในที่ประชุม คือ เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนบางแห่งที่มีแผนการเรียนพิเศษ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมพิเศษ หรือครูเฉพาะทาง ในส่วนนี้ทางโรงเรียนต้องกำหนดแผนการเรียนและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน พร้อมสื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบตั้งแต่ต้นก่อนตัดสินใจ รวมถึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเสนอข้อมูลต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เขตพื้นที่ฯช่วยตรวจสอบและป้องกันความคลาดเคลื่อน ให้การเก็บค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและภาระของผู้ปกครองเป็นสำคัญ
อีกประเด็นที่สำคัญ สพฐ. ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566–2570 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตอย่างเสมอภาค รวมถึงเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าทัน สร้างสรรค์ ปลอดภัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการศึกษา มุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในที่สุด โดยหลังจากนำแผนไปใช้สู่การปฏิบัติแล้ว จะมีการติดตามการใช้งานแผนดังกล่าวทั้งจาก สพฐ. ส่วนกลาง เขตพื้นที่ฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำมาใช้ในการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนฯ สำหรับปี พ.ศ. 2571-2575 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ทางด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม AI & Digital Skill เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหลักสูตร AI Canva Master, หลักสูตร AI Governance for Education, และหลักสูตร AI for Future Leader นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Soft Skill เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการสื่อสาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ขณะที่โครงการ Notebook for Education การส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปี 2569 นี้ ในเดือนมีนาคมจะมีการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 380 เครื่อง และในเดือนเมษายนจะมีการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยต่อไป