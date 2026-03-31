กระทรวง อว. ผนึก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำสหราชอาณาจักร เปิด 7 หลักสูตรนานาชาติในไทย ปั้นกำลังคนคุณภาพสูง ดันอุดมศึกษาไทยเชื่อมโยงมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือกับบริษัท โกลบอล เอ็ดดูเคชั่นแนล เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักร ภายใต้การจัดตั้ง “Global Link Institute” เพื่อนำหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงจำนวน 7 หลักสูตร มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ของภูมิภาคอาเซียน
ในการนี้ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เอ็ดดูเคชั่นแนล เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ศรีอยุธยา)
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้กรอบนโยบายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยระดับโลก สู่การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรไทย
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า สำหรับ “Global Link Institute” จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.The University of Manchester จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพกับการเป็นผู้ประกอบการ (BSc Biotechnology with Entrepreneurship) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและการประกอบการ (MSc Biotechnology and Enterprise) 2.University of Birmingham จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ – การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (BSc Business Management with Business Analytics) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (MSc Business Analytics) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (MSc Marketing) และ 3.University of Reading จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (พร้อมหลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติ) (BSc Business and Management with International Foundation Year) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MSc Management)
“ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับระบบอุดมศึกษาไทยให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาไทย และนานาชาติ สามารถเข้าถึงหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ภายในประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว