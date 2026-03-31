ปฏิวัติวงการคนทำงาน TPQI เปิดตัวแคมเปญ "NO WOOT" รักษาอาการไม่เติบโต พร้อมเผยโฉม CI ใหม่สุดปัง เห็นปุ๊บรู้ปั๊บนี่คือ TPQI

TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ถือฤกษ์ดีวันสถาปนาสถาบัน 31 มีนาคม 2569 ก้าวสู่ปีที่ 15 เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “NO WOOT (ไม่มีวุฒิ)” อย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนปัญหาคนทำงานจำนวนมากกำลังเผชิญโดยไม่รู้ตัว นั่นคือ “ชีวิตการทำงานไม่ก้าวหน้า” โรคฮิตวัยทำงานที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้เพื่อกระตุกให้สังคมหันมาตั้งคำถามกับเส้นทางอาชีพของตนเอง และค้นหาวิธีพัฒนาทักษะให้ก้าวทันโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเสนอทางออกผ่านระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ที่ช่วยยกระดับทักษะและโอกาสในอาชีพของคนไทย ผ่านสโลแกน “คุณวุฒิวิชาชีพ ประตูสู่มืออาชีพ”
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า แนวคิดของแคมเปญ NO WOOT เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามสำคัญว่า “ทำไมคนทำงานจำนวนมากถึงรู้สึกว่าชีวิตการทำงานไม่เติบโต” TPQI จึงหยิบยกปัญหานี้มาสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านการเปรียบเทียบว่าเป็น “โรคของคนทำงานยุคใหม่” ที่เกิดจากการขาดการรับรองทักษะและมาตรฐานอาชีพ ส่งผลให้โอกาสในการเติบโตในสายงานถูกจำกัด พร้อมประกาศปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: CI) ใหม่ยกแผง
TPQI ได้เปิดตัว VDO Hero ตีแผ่ "โรคชีวิตไม่ก้าวหน้า" ไฮไลต์สำคัญคือการปล่อย VDO คลิปไวรัลตัวใหม่ล่าสุดในชื่อ ‘TPQI รักษาอาการไม่เติบโต’ ที่จำลองสถานการณ์โดนใจคนทำงาน ผ่านอาการของผู้ป่วยที่กระสับกระส่าย หัวใจหดเล็กลงเท่าเม็ดถั่ว พยายามเดินหน้าแต่กลับเดินถอยหลัง เพราะโดนกดเงินเดือนและตำแหน่ง ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นโรค "No Woot" และได้เจ้าหน้าที่จาก TPQI ยื่นมือเข้ามาช่วยจ่ายยาแรงเป็น "การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ" เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการยกระดับทักษะ และการันตีความเป็นมืออาชีพ
TPQI ยังพลิกโฉม CI ใหม่ มินิมอล ทันสมัย ที่ถูกออกแบบมาให้ดูโปร่ง ทันสมัย และเข้าถึงง่ายขึ้น "เห็นที่ไหนก็รู้ว่าคือ TPQI" จากรูปแบบของประตูสู่โอกาส ตามสโลแกน “คุณวุฒิวิชาชีพ ประตูสู่มืออาชีพ” พร้อมยกเครื่องเทมเพลตและเอกสารทั้งหมด บอกลาความจำเจ เพราะ TPQI ได้เปิดตัวเทมเพลตใหม่แบบ Full Option ตั้งแต่ แบบฟอร์มหนังสือส่งออก (หนังสือภายนอก) มีการปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอกใหม่ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ของ TPQI มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น, Template สไลด์ PowerPoint, A4 Template สำหรับรูปเล่มรายงาน, รูปแบบ Press Release สำหรับสื่อมวลชน และรุกพื้นที่ออนไลน์แบบจัดเต็ม เพราะไม่เพียงแค่งานออฟไลน์ แต่ TPQI ยังปรับโฉม Online Template บนโซเชียลมีเดียให้เป็นเอกภาพ ทั้งหมวด TPQI NEWS, TPQI TIPS, TPQI VARIETY และ TPQI SUCCESS CASE เพื่อให้คอนเทนต์อ่านง่าย ทันสมัย สบายตา แชร์ต่อได้ทันที
“ก้าวต่อไปของคนไทย สู่การเป็น "มืออาชีพ" แคมเปญ NO WOOT และการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนภาพลักษณ์ แต่คือการประกาศจุดยืนของ TPQI ในฐานะองค์กรที่พึ่งพาได้ เป็นประตูแห่งโอกาส ที่ช่วยให้คนไทยสามารถพิสูจน์ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานของตัวเองแม้จะไม่มีวุฒิ และพร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนทำงาน เพื่อเชิญชวนให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤตความตีบตันในสายอาชีพ ลุกขึ้นมาอัปสกิล รีสกิล เข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการการันตีความเป็นมืออาชีพโดย TPQI” นางสาวจุลลดา กล่าว
เตรียมบอกลาโรคชีวิตไม่ก้าวหน้า แล้วมารับการรักษาเพื่อยกระดับทักษะของคุณไปพร้อมกัน “คุณวุฒิวิชาชีพ ประตูสู่มืออาชีพ”