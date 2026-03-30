สำนักงานประกันสังคมแสดงความห่วงใยลูกจ้างที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในโกดัง จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 14.10 น. เกิดอุบัติเหตุภายในโกดังของบริษัท ป.ศิริพันธ์จันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างการเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ได้เกิดเหตุแผ่นเหล็กเอียง และฟาดใส่ลูกจ้างชาย 2 ราย ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมสั่งการให้ นางสาวสุมาลี ก่อแก้วเกษรา ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนโดยเร็ว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างทั้งสองรายเป็นพนักงานของบริษัท ป.ศิริพันธ์จันทบุรี ซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างกำลังปฏิบัติงานจัดวางแผ่นเหล็กขนาดยาวประมาณ 8 เมตร น้ำหนักประมาณ 480 กิโลกรัม จำนวน 3 แผ่น ภายในโกดัง ขณะยกเหล็กขึ้นรถ ลูกจ้างทั้ง 2 รายได้ขึ้นไปตรวจสอบการจัดวางแผ่นเหล็ก และกำลังปลดสายสลิงออกจากแผ่นเหล็ก ได้เกิดเหตุแผ่นเหล็กเหวี่ยงฟาดใส่ลูกจ้างทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บ โดยผู้บาดเจ็บรายแรก นายวิสันห์ ทนทาน ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง กระดูกหัก ต้องเข้ารับการผ่าตัดและดามเหล็ก ส่วนผู้บาดเจ็บอีกราย นายอนุชา อุรุมปานนท์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแตก ทั้งสองรายถูกนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และต่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีได้ประสานให้นายจ้างเร่งดำเนินการยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน (กท.16) เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานจะได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด และค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงาน รวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่า สำนักงานประกันสังคมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมดำเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน อันเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดในทุกกรณี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมยืนยันการดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้สิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน “อุ่นใจมีจริงกับกองทุนเงินแทน”