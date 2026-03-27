มนต์เสน่ห์เหนือกลางเมือง! “ปู่ม่าน–ย่าม่าน” พาเปิด 5 โซนสุดอลัง ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวล้านนาร่วมสมัย ชวนสัมผัส “Season of North 2026” เที่ยวเหนือได้ตลอดทั้งปี พร้อมดัน “น่าน” เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก สู่แลนด์มาร์กกลางกรุง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 5 โซน “อิ่มใจ–ชื่นใจ–ซื้อใจ–สุขใจ–เพลินใจ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคเหนือ ชวนเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 44 สัมผัสกลิ่นอายความคึกคักของ “หมู่บ้านภาคเหนือ” ภายใต้แนวคิด “Season of North 2026 : สุขทันที...ฤดูนี้ ฤดูเหนือ” ถ่ายทอดเสน่ห์ล้านนาในรูปแบบร่วมสมัย ผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เข้าถึงง่ายและเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี
นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. เปิดเผยว่า ปีนี้ ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านการตีความอัตลักษณ์ล้านนาในมุมใหม่ โดยคัดสรรเรื่องราวที่สะท้อน “ชีวิตจริง” ของภาคเหนือ ที่ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิม แต่ถูกนำเสนออย่างร่วมสมัยและเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน
โดยชู “น่าน” เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก สู่ไฮไลต์สำคัญ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจาก UNESCO (Crafts and Folk Art) มาถ่ายทอดผ่านรูปแบบ Immersive Experience ภายในงาน
สำหรับแลนด์มาร์กสำคัญในโซนหมู่บ้านภาคเหนือ ได้แก่
“ปู่ม่าน–ย่าม่าน” รูปจำลองขนาดใหญ่ จากจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง ณ วัดภูมินทร์ ถ่ายทอดเรื่องราว “กระซิบรักเมืองน่าน” เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้เข้าชมได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
“หัวเรือไม้แกะสลัก” ศิลปะพื้นบ้านจากประเพณีแข่งเรือ สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชน
พร้อมด้วยการนำเสนอศิลปหัตถกรรมล้านนาจากหลากหลายจังหวัด ที่สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีระดับประเทศ
นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านภาคเหนือยังออกแบบ 5 โซนประสบการณ์ มอบประสบการณ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยว ได้อย่าง“ครบทุกมิติของการเที่ยวเหนือ” ไม่ว่าจะเป็น
โซน “อิ่มใจ” (Must Taste)
นำเสนออาหารพื้นถิ่นระดับกูร์เมต์และร้านดังระดับตำนาน อาทิ ข้าวซอยลำดวน ฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล Michelin Guide รวมถึงเมนูพื้นบ้านสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี
โซน “ชื่นใจ” (Café & Craft Drink)
รวบรวมเครื่องดื่มคุณภาพจากแหล่งผลิตในภาคเหนือ ทั้งชา กาแฟ และเครื่องดื่มฟิวชันที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โซน “ซื้อใจ” (Must Buy)
ช้อปสินค้า OTOP และงานคราฟต์ดีไซน์ร่วมสมัย อาทิ เครื่องทองสุโขทัย เครื่องเงินจากน่าน และงานหัตถกรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์
โซน “สุขใจ” (Spiritual & Belief)
พื้นที่แห่งความศรัทธา รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมเสริมสิริมงคล พร้อมศาสตร์การดูดวงหลากหลายแขนง
โซน “เพลินใจ” (Workshop & Experience)
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม D.I.Y. งานหัตถศิลป์ล้านนา สวมชุดพื้นเมือง และสัมผัสวิถีชีวิตแบบเหนืออย่างใกล้ชิด
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน ร่วมสัมผัสเสน่ห์ล้านนาในมิติใหม่ ภายใน “หมู่บ้านภาคเหนือ” ที่ยกประสบการณ์กิน–ช้อป–เที่ยว–มู–เวิร์กช้อป มาไว้ครบจบในที่เดียว ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 44 ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1–4 กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 21.00 น. แล้วมาค้นพบความสุขแบบ “Season of North” ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักภาคเหนือ…ได้ในทุกฤดู ณ ใจกลางกรุงเทพฯ