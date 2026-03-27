กระหึ่มริมโขง! พช. จับมือ จ.นครพนม เปิดมหกรรม “DNA นครพนม” ยิ่งใหญ่! ผู้ว่าฯ นำทัพโชว์ศักยภาพเมืองงามริมฝั่งโขง ปูพรมเส้นทางท่องเที่ยว ฮีลใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก
วันนี้ (26 มีนาคม 2569) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังจังหวัดนครพนม เปิดงาน “มหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม ครั้งที่ 1” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมประกาศความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพลิกโฉมนครพนม จากเมืองรองสู่การเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน (Restination) โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ดร.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายธนพัต ทีฆธนานนท์ กรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต่างขานรับนโยบายขับเคลื่อนอัตลักษณ์เมืองนครพนมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธี กล่าวว่า การเปิดงานในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ นครพนมไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศที่สวยงาม แต่ยังมี “DNA” หรือตัวตนที่เข้มแข็ง พร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ร่วมกับพลังภาคีเครือข่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน ผ่านกลยุทธ์ 5 Must ได้แก่ Visit (เที่ยวชมความงาม) Eat (ชิมอาหารถิ่น) Shop (ช้อปงานคราฟต์ดีไซน์ใหม่) Mu (มูเสริมสิริมงคล) และ Rest (พักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์) เพื่อเปลี่ยนนครพนมให้เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อน ที่สร้างรายได้ยั่งยืนให้พี่น้องชาวนครพนม
ขณะที่ นายสุรพล แก้วอินธิ กล่าวว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา พช. ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อถอดรหัสคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวนครพนมทั้ง 12 อำเภอ มาสกัดเป็น ‘DNA’ หรือพิมพ์เขียวทางดีไซน์ที่ชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากที่อื่นไม่ได้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างแรงดึงดูดใหม่ผ่านกลยุทธ์ 5 Must ที่จะเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นบทสรุปความสำเร็จที่ พช. ตั้งใจส่งมอบให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแก่คนในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้สู่ครัวเรือน และสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับไฮไลท์พิธีเปิดอยู่ที่การแสดงชุด “อัตลักษณ์นครพนม เปิดประตูสู่ 5 Must” ที่สะท้อนความสุขและรอยยิ้มผ่านหัตถศิลป์ล้ำค่า ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่วิจิตรตระการตา โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมชมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและ Showcase เผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม กิจกรรมเสวนา “กว่าจะเป็น DNA นครพนม”การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 -5 ดาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม นี้