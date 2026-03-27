กระทรวง อว.จับมือ Canva – Bitkub ปั้นคนดิจิทัล-นวัตกร AI ขับเคลื่อนนโยบาย “AI Love U” สู่เวทีสากล

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2569 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อว. กับ 2 องค์กรเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท แคนวา (ประเทศไทย) จำกัด (Canva) และ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (Bitkub Labs) เพื่อเร่งพัฒนากำลังคนและยกระดับขีดความสามารถของประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมี ดร.พิมพ์พร ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. นายสกลกรย์ สระกวี ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นายสุชาติ ภวสิริพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการ บริษัท Canva ประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในระดับโลก ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนากำลังคน ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์
“ความร่วมมือกับ Canva จะช่วยยกระดับทักษะด้านดิจิทัล การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ขณะที่ความร่วมมือกับ Bitkub Labs มุ่งบ่มเพาะนวัตกร AI รุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว
ด้าน นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ “Canva for Campus” ที่มุ่งพัฒนาทักษะการออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพผ่านแพลตฟอร์มระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ และโครงการ “บ่มเพาะนวัตกรปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่” ที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน AI เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อว., Canva และ Bitkub Labs สอดคล้องกับนโยบาย “AI Love U” ของกระทรวง อว. ที่มุ่งพัฒนากำลังคนดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก AI และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน