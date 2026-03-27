กระทรวง อว.สร้างผู้นำอุดมศึกษามืออาชีพ! “พันธุ์เพิ่มศักดิ์”เปิดอบรม สบส. รุ่น 1 ยกระดับธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย

กระทรวง อว.สร้างผู้นำอุดมศึกษามืออาชีพ! “พันธุ์เพิ่มศักดิ์”เปิดอบรม สบส. รุ่น 1 ยกระดับธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยพร้อมสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา (สบส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมี นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. นายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี ผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา (สบส.) ครั้งนี้ ล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และยึดหลักธรรมาภิบาล
“กระทรวง อว. คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่ได้รับจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการครองตน อันจะนำไปสู่การยอมรับจากบุคลากร นิสิต นักศึกษา และสาธารณชน และร่วมกันเสริมสร้างธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว
ด้าน นางสาวจารุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.จัดฝึกอบรม “หลักสูตร สบส. รุ่นที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 4–26 มีนาคม 2569 โดยเป็นการอบรมภาคบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร และมีกำหนดจัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศในครั้งต่อไป
นางสาวจารุรินทร์ กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 49 คน ประกอบด้วย นายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและในกำกับของกระทรวง อว. รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง อว. โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดต่อไป