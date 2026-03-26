กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบหมายให้ นายกิตติ อินทรกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off "ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรม ดย. และ สสส. , ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน , ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้แทนเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

นายกิตติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับพันธกิจในบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว วันนี้ จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก” เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และการฝึกประสบการณ์การทำงานช่วงปิดภาคเรียน โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำไปขับเคลื่อนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วงปิดเทอมในพื้นที่ทั่วประเทศ

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่ต้องการให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพราะการเรียนรู้จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา และสามารถค้นหาความสนใจ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย และสิ่งที่สำคัญคือความพร้อมของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์โลกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง สู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคต

นางอภิญญา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ 1) สสส. นำเสนอแพลตฟอร์ม www. ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ที่เชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สนใจ 2) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสวนสัตว์ Zoo Bingo 3) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดกิจกรรมเสือซุ่ม ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เล่นเกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ 4) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมจำลองถนนปลอดภัย และ 5) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเกมพัฒนาเด็ก EF (เกมฝึกการคิด เสริมสมองส่วนหน้าในการบริหารจัดการตัวเอง เช่น การควบคุมอารมณ์)












กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off "ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก"
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”
