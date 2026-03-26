Wave Education Group เดินหน้าสร้าง Education Ecosystem เปิดตัวแคมเปญ “Wall Street English Wednesday ดีลแรงทุกวันพุธ” ขยายโอกาสเรียนภาษาอังกฤษระดับโลกให้เข้าถึงง่าย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 — เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (Wave Education Group) ผู้ถือลิขสิทธิ์สถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับพรีเมียมอย่าง Wall Street English ประเทศไทย และ Let’s Mandarin สถาบันสอนภาษาจีนมาตรฐานนานาชาติ มุ่งสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Education Ecosystem) เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ที่การสื่อสารเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษซึ่งยังคงเป็นกุญแจสำคัญของโอกาสในระดับสากล โดย Wall Street English ประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่เน้นการใช้งานจริง ผสานเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างมั่นใจ และต่อยอดได้ทั้งด้านการศึกษา และการเติบโตในสายอาชีพ และเพื่อขยายโอกาสให้การเรียนรู้
ระดับสากลเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงเปิดตัวแคมเปญ “Wall Street English Wednesday” มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟในทุกวันพุธ สะท้อนแนวคิดของ Wave Education Group ในการสนับสนุนให้คนไทยพัฒนาทักษะภาษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงและต่อยอดสู่โอกาสในเวทีระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ
หลังจากประสบความสำเร็จในการตอกย้ำภาพลักษณ์ความทันสมัยผ่านความร่วมมือกับ iQIYI พร้อมเปิดตัว Muse of Wall Street English Thailand
(มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ มณฑป เหมตาล) ซึ่งได้ร่วมพัฒนาทักษะภาษากับ Wall Street English และ Let’s Mandarin เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ก้าวต่อไปของ Wall Street English คือการทำให้การเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพระดับสากลเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคนไทย ผ่านประสบการณ์เรียนจริง ที่หน้าสาขา
โดยแคมเปญ “Wall Street English Wednesday ดีลแรงทุกวันพุธ” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ Same-day sign-up เฉพาะวันพุธ รับสิทธิประโยชน์หลากหลาย ได้แก่ ส่วนลดดีลพิเศษประจำวันพุธ สิทธิ์ขยายระยะเวลาเรียนเพิ่มอีก 1 เดือนเต็ม เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาฝึกฝนและพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง Voucher ส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท สำหรับ Add-on เพิ่มเติม โดยสามารถ
รับสิทธิ์ได้ที่ Wall Street English ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง พร้อมยกระดับวันพุธ
ให้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพระดับสากลของ Wall Street English ได้มากยิ่งขึ้น
ในเชิงกลยุทธ์ แคมเปญ “Wall Street English Wednesday” จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบสิทธิประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น แต่เป็นการต่อยอดแนวคิด Strategic Accessibility เพื่อลดอุปสรรคในการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Barrier) ด้วยการใช้แนวคิด Moment-based Marketing เปลี่ยนช่วงกลางสัปดาห์ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวินัยใหม่ในการพัฒนาตัวเอง ผสานกับโมเดล Same-day sign-up ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความรวดเร็ว (Instant Gratification) โดยการขับเคลื่อนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Wall Street English ในการต่อยอดจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับพรีเมียม สู่การเป็น Lifestyle Learning Hub ที่เข้าถึงง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
แคมเปญนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทย และสะท้อนความตั้งใจของ Wave Education Group ในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีทักษะที่พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกของ Wall Street English ร่วมแชร์ประสบการณ์ลองเรียนจริงและถ่ายทอดบรรยากาศความสนุกได้ที่หน้าสาขา ณ Wall Street English ทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ (เซ็นทรัลเวิลด์, ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม, แฟชั่นไอส์แลนด์,
เมกาบางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ แพชชั่น ชอปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 18 เมษายน 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมเพิ่มเติมจาก Wall Street English Thailand ได้ที่
LINE OA: @wallstreetenglish
Facebook, Instagram, TikTok: wallstreetenglishth
www.wallstreetenglish.in.th
