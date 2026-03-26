เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด! NSM ผนึก กรมพินิจฯ ขับเคลื่อน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จุดประกายวิทย์เปลี่ยนชีวิตเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) พร้อมด้วย นายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ร่วมเปิดตัว “โครงการวิทยาศาสตร์ต้านภัยยาเสพติด ปี 2569” เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” มุ่งสร้างทักษะกระบวนการคิดและแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางชีวิตที่เข้มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการ NSM, นางนฎา ปิดทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ และ นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ NSM ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ กล่าวว่า NSM ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการขยายโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เราจึงมุ่งนำความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่เยาวชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในโครงการนี้ที่ใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีและการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นพลังสร้างสรรค์ที่เข้มแข็งของสังคมในอนาคต
ด้าน นายภัคภพ อินทองคำ ระบุว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟูเยาวชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในครั้งนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ผ่านรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ช่วยจุดประกายความสนใจให้พวกเขามองเห็นศักยภาพในตัวเองและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป
ขณะที่ นางนฎา ปิดทอง เพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาเยาวชนอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน การที่ NSM นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่มีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมแบบ Interactive มาจัดแสดงถึงพื้นที่ ช่วยให้เยาวชนในความดูแลได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างสง่างามและมีคุณค่าต่อไป