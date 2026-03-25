เอไซ เปิดตัวนวัตกรรมชะลอ-ยืดคุณภาพชีวิตผู้ป่วย "ภาวะก่อนอัลไซเมอร์" จับมือพาร์ทเนอร์ทำประกันครอบคลุมสมองเสื่อม-ผุดคลับสมองดี

Eisai เปิดตัวแพลตฟอร์ม เรียนรู้ภาวะก่อนอัลไซเมอร์ หรือ MCI พร้อมทำโครงการหนังสือเสียง ช่วยกระตุ้นสมอง ลดเสี่ยงภาวะ MCI หวังชะลอและยืดคุณภาพชีวิตผู้ป่วย พร้อมจับมือไทยประกันชีวิตทำประกันครอบคลุมสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ทุกระยะ และร่วมยังแฮปปี้ เปิดตัวคลับของคนสมองยังดี
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Eisai) ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ยังแฮปปี้ YoungHappy คอมมูนิตี้ผู้สูงวัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงาน Press Conference UNDERSTAND MCI 2026 ภายใต้แนวคิด "ภาวะก่อนอัลไซเมอร์ที่คุณชะลอได้" เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศสุขภาพสมองครบวงจร (Brain Health & AD Ecosystem) พร้อมประกาศความพร้อมของ Real Solution สำหรับภาวะการสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อยและอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น (MCI-Mild AD) ในประเทศไทย
ภก.ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ ประธานบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรเทาอาการอีกต่อไป เพราะได้นำนวัตกรรมการรักษารูปแบบใหม่ ที่ทำงานในระดับกลไกของโรค มุ่งชะลอและยืดการดำเนินไปของโรค จึงเปลี่ยนโฉมแนวทางการวินิจฉัย การรักษาและดูแลผู้ป่วยจากการ "รับมือ" ให้กลายเป็นการ "ชะลอและยืด" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่ถูกวินิจฉัย
"คุณค่าสูงสุดของนวัตกรรมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องยา แต่คือการรักษา 'ตัวตน' และ 'ความทรงจำ' เพื่อซื้อ 'เวลา' อันมีค่าให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด" ภก.ณัฐพันธุ์ กล่าว
ภก.วิจิตร พาณิชยจินดา ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโรงพยาบาล Eisai กล่าวว่า ภาวะ MCI ไม่ใช่คำพิพากษา แต่คือ "โอกาสทอง" ที่จะเปลี่ยนเส้นทางโรคได้ หากรู้ตัวและเข้าถึงการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ เอไซ จึงมุ่งมั่นสร้างการตระหนักรู้สู่สังคมในวงกว้าง ผ่านการเปิดตัว www.UnderstandMCI.com แพลตฟอร์มกลางด้านความรู้ของภาวะนี้ รวมถึงที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ฟรี เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของคนไทย ครบจบในที่เดียว ที่สำคัญ website นี้ มาพร้อมระบบ EiSY Brain Screen เครื่องมือ pre-screen ประเมินภาวะ MCI เบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ และเข้าสู่ระบบการดูแลได้รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ ภาวะ MCI เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ขาดการกระตุ้นสมอง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาสายตาและการได้ยินที่ลดลง มีความเสี่ยงสูงถึง 24–54% จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า หนังสือเสียงช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เราจึงมีโครงการ hhc Audiobook Brain Boost: MCI Prevention Project โครงการหนังสือเสียงเพื่อชะลอความเสื่อมของสมอง
สำหรับผู้ที่มีปัญหาการมองเห็น ไม่ต้องพึ่งการอ่านหรือเพ่งตัวหนังสือ ก็ฟังหนังสือเสียงเป็นการกระตุ้นสมองได้ สำหรับผู้มีการได้ยินที่ลดลง เพียงปรับระดับเสียงให้ชัดขึ้น ใช้หูฟังคุณภาพดี และควบคุมความช้า-เร็วของหนังสือเสียง ก็ช่วยกระตุ้นสมองได้มากขึ้นแล้ว มากไปกว่านั้น การกระตุ้นสมองผ่านหนังสือเสียงยังสามารถลดความเสี่ยงภาวะ MCI ได้ถึง 32% โดยโครงการนี้เปิดกว้างเชิญชวนคนไทยร่วม “บริจาคเสียง” เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยร่วมกัน ผ่าน www.UnderstandMCI.com
"ภาวะ MCI ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบสิ้น แต่คือสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงมือทำ ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด และ UnderstandMCI.com คือประตูบานแรกที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจ เสียงคือสื่อกลางที่เข้าถึงจิตใจได้ดีที่สุด Audiobook นี้คือ Audio Therapy ที่ไม่เพียงช่วยกระตุ้นสมองส่วนความจำให้ผู้ป่วย แต่ยังช่วย ‘ซื้อเวลาพัก’ ให้กับผู้ดูแล (Caregiver) ที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน" ภก.วิจิตร กล่าว
น.ส.วงศ์ศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าไทยประกันชีวิตและเอไซ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่ปี 2565 โดยผสานความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มครองครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์จนถึงการคุ้มครองและการมอบผลประโยชน์ในกรณีป่วยด้วยโรคร้ายแรงทุกระยะให้แก่ลูกค้า ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider โดยมุ่งดูแลลูกค้าแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้าน Health - Wealth - Lifeเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันในทุกมิติและเชื่อมโยงทุกช่วงชีวิตของลูกค้า
ในปี 2568 ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้ประสานความร่วมมือกับเอไซ และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะ Ecosystem ด้วยการผสานความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง เข้ากับบริการและสิทธิพิเศษด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ไทยประกันชีวิต Health Fit Senior CI” ซึ่งเป็นแบบประกันสำหรับผู้ที่มีอายุ 40–80 ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงและโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ทุกระยะ
รวมถึงมอบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยคุ้มครองการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โดยแพทย์ เมื่อผู้ถือกรมธรรม์มีอายุ 50 ปี ขณะเดียวกันผู้ซื้อแบบประกัน ไทยประกันชีวิต Health Fit Senior CI ยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญที่มุ่งเน้นการป้องกันและรักษา (Prevention and Treatment) อาทิ การทำแบบประเมินสุขภาพสมองพร้อมรับส่วนลดพิเศษโดยลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถทำการประเมินได้ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
"ไทยประกันชีวิต มุ่งสร้าง Ecosystem ในการดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้ง Health-Wealth-Life เราไม่ได้ดูแลเฉพาะเมื่อยามเจ็บป่วย แต่เริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันที่ยังมีสุขภาพดี ในลักษณะการดูแลเชิงป้องกัน เช่น โปรแกรม Pre-screen สมอง ร่วมกับเอไซฯ รวมถึงการสร้าง Engagement กับลูกค้าต่อเนื่องผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต พร้อมสนับสนุนการวางแผนการเงินระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวในอนาคต” น.ส.วงศ์ศิริ กล่าว
นายชาคิต พรหมยศ CEO & Co-founder ยังแฮปปี้ YoungHappy คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 50,000 สมาชิกทั่วประเทศ ประกาศเปิดตัว "MCI Smart Club: คลับของคนสมองยังดี" โครงการความร่วมมือกับ เอไซ ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเรื่อง MCI ให้กลายเป็น "กิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมได้" ผ่านหลักสูตรออนไลน์ 3 คลาส ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลไกสมองและสัญญาณเตือน การวิเคราะห์ผล EiSY Brain Screen เพื่อปรับ Lifestyle ด้วยตนเอง ไปจนถึงการฝึกกระตุ้นสมองผ่านพลังของเสียง ยังแฮปปี้ YoungHappy ไม่ใช้คำศัพท์ทางการแพทย์ที่น่ากลัว แต่เปลี่ยนการดูแลสมองให้เป็น Active Trend ของคนเก๋าที่ดูแลตัวเอง
"เราเชื่อว่าทุกคนมีพลังในการดูแลสมองตัวเองได้ ยังแฮปปี้ จึงเปลี่ยนการดูแลสมองให้เป็นกิจกรรมที่สนุก เข้าถึงง่าย และทำได้ทุกวัน ให้สุขภาพสมองที่ดีเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ป่วย" นายชาคิต กล่าว
ภก.กนกสิทธิ์ มหัธธัญญวาณิชย์ Head of Ecosystem Department จาก Eisai กล่าวว่า เอไซ ไม่ได้หยุดที่การมียา แต่ได้พัฒนา แอปพลิเคชัน 360 AD Wellness ให้เป็น Hub Center ที่รวมทุกบริการด้านสุขภาพสมองไว้ในที่เดียว สำหรับผู้สนใจดูแลสุขภาพสมอง ผู้ป่วย MCI และผู้ดูแล (Caregiver) ครอบคลุมตั้งแต่ ABC Wellness Tracker, Service Finder & BookMycare, ชุมชนสุขภาพสมอง 360 in-app Community รวมถึง CogMate™ โปรแกรมตรวจสุขภาพสมองเชิงลึกที่ทุกคนตรวจได้ด้วยตัวเอง และล่าสุด service พิเศษประจำปี 2026 “Mood & Hobbies Tracker” Track อารมณ์และกิจกรรมที่เปิดให้ทุกคนใช้ฟรี ไม่ป่วยก็ใช้ได้เพื่อสร้าง Brain Health ดีๆไปด้วยกันได้ มากไปกว่าเรามี Partner Services ด้านการแพทย์ การเงิน และประกัน ของ partner หลายๆเจ้าอยู่บน platform นี้ด้วย
"เราพบว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลมักเผชิญกับความท้าทายหลายมิติพร้อมกัน ทั้งความรู้ ความมั่นใจ และการเข้าถึง 360 AD Wellness จึงถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างเหล่านี้ในคราวเดียว ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชัน แต่คือการส่งต่อความหวังเป็นระบบ และนี่คือสิ่งที่เราหมายถึงเมื่อพูดถึง เอไซ Dementia Ecosystem — Beyond Medicine Service ที่ดูแลครบทุกมิติชีวิต" ภก.กนกสิทธิ์ กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานมีอีกหนึ่งในไฮไลต์คือ Beyond Forgetting: มากกว่าแค่การลืม... เข้าใจสัญญาณเตือน MCI ผ่านมุมมองจริง ที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกช่วงวัยได้ทำความเข้าใจภาวะ MCI ผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน โดยมีผู้ร่วมพูดคุย 2 ท่าน ที่สะท้อนทั้งมิติชีวิตจริงและมิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ
เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร อดีตนักแสดงชื่อดังร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงเมื่อความทรงจำเริ่มเลือนหาย บอกเล่าด้วยตัวเองว่า "ภาวะความจำถดถอย" อยู่ใกล้กว่าที่หลายคนคิด วัย 40+ ก็เกิดขึ้นได้ และมันแย่กว่าที่คิด ดังนั้นอยากให้คนในสังคมตระหนักว่าปัญหาด้านความจำมันกระทบการใช้ชีวิต และมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวัยชราเท่านั้น พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกวัย โดยเฉพาะวัยทำงาน ให้ตระหนักถึงสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ และร่วมบริจาคเสียงในโครงการ hhc Audiobook Brain Boost ผ่าน www.UnderstandMCI.com
"อย่ารอให้ความทรงจำสุดท้ายหายไป... วันนี้เรามีทั้งนวัตกรรมยา มีวิธีตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำมีตาข่ายรองรับทางการเงิน มีคอมมูนิตี้ที่เข้าใจ และมีองค์ความรู้ที่พร้อมให้ทุกคนตั้งรับ มาร่วมกันเปลี่ยนความพร่าเลือนให้เป็นความหวัง และชะลอโรคนี้ไปด้วยกัน" นายศตวรรษกล่าว
ด้าน นพ.ชาคร จันทรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ข้อมูลว่า MCI ไม่ใช่แค่ "ความแก่" ตามธรรมชาติ แต่เป็นภาวะที่สามารถคัดกรอง ชะลอ และรับมือได้อย่างเป็นระบบ และปัจจุบันมียานวัตกรรมใหม่มา การค้นหาแต่เนิ่น ปัจจุบันมีเครื่องมือที่แม่นยำมากมาย เจ็บตัวน้อย และทราบผลไว้ ดังนั้นอยากให้รีบคัดกรองกัน เพื่อตรวจวินิจฉัยได้ไว ได้รับยานวัตกรรมรักษา เพื่อชะลอโรคในระยะยาวอย่างได้ผล พร้อมย้ำว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและ การตรวจคัดกรอง ในระยะเริ่มต้นคือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยน "ความกลัว" ให้เป็น "ความหวัง" ได้อย่างแท้จริง
"ในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยมาตลอด สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ตัวโรค แต่คือการที่ผู้ป่วยมาถึงมือเราช้าเกินไป ทั้งที่วิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าจับสัญญาณได้ในระยะ MCI โอกาสชะลอโรคมีจริง และมากกว่าที่หลายคนคิด" นพ.ชาคร กล่าว
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดนิทรรศการ Immersive Patient Experience Exhibition "Understand Fragments of Thought" 7 สถานี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสมุมมองของผู้ป่วยจริง เปลี่ยนจาก 'ความกลัว' ที่เกิดจากความไม่รู้ ให้เป็น 'ความตระหนัก' ที่พร้อมรับมือ รวมถึงกิจกรรม The Gallery of Memory Workshop ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกสมองและชะลอความเสื่อมผ่านการลงมือทำจริง