“รมว.นฤมล”เคาะยกเครื่องใบอนุญาตครู ยกเลิก PBA เหลือใบเดียว ปรับปรุงเพื่อความสะดวก ลดยุ่งยาก พร้อมกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มในการพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ย้ำไม่กระทบสิทธิครูเดิม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2569 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA คือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู P-License ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น B-License และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง A-License ให้เป็นระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เหลือเพียงใบเดียว
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การปรับระบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และตอบโจทย์การพัฒนาครูในระยะยาว โดยเป็นการปรับแนวทางการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การเทียบเคียงประสบการณ์หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคะแนนการทดสอบ
“ประโยชน์ของการปรับระบบใบอนุญาตครูครั้งนี้ จะช่วยลดความยุ่งยากและทำให้ระบบมีความสะดวกมากขึ้น โดย การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของครูที่ได้รับใบอนุญาตตามระบบเดิมยังคงสามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบใด ๆ “ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปรับระบบครั้งนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง