เจ๋งระดับโลก! มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัลใหญ่ที่เจนีวา โชว์นวัตกรรม ‘ชิป AI อัจฉริยะ’ ยกระดับระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

นักวิจัยไทยสร้างชื่อที่สวิตเซอร์แลนด์ คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกด้วยนวัตกรรมชิปอัจฉริยะวิเคราะห์ไฟฟ้าระดับล้านครั้งต่อวินาที ชูจุดเด่นช่วยบริหารจัดการพลังงานได้จากจุดเดียว ประหยัดเงิน ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูง ตอบโจทย์พลังงานสะอาดและเป้าหมายการลดคาร์บอนสู่ระดับสากล
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และหัวหน้าคณะวิจัย เปิดเผยความสำเร็จจากการเข้าร่วมประกวดในงาน The 51st International Exhibition of Inventions Geneva 2026 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยผลงานนวัตกรรม The First AI-Driven Electrical Intelligence Chip for Future Sustainability and Resilience All-Electric Society ซึ่งพัฒนาโดยคณะผู้วิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ และคณะนักวิจัยสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลพิเศษบนเวที Special Prize on Stage จาก Taiwan Invention Association รางวัลเหรียญเงิน Silver Medal และรางวัล NRCT Special Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยผลักดันผลงานวิจัยไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้
ตัวแทนทีมวิจัย กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับ นวัตกรรมชิปอัจฉริยะ ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมการจัดการพลังงานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ระบบสมองกลเอไอเข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารผ่านการตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อหลักเพียงจุดเดียว จุดเด่นของนวัตกรรม “AI-Driven Electrical Intelligence Chip” คือ สามารถวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าได้จากจุดเดียว (NILM) ลดต้นทุนและความซับซ้อน สามารถใช้ AI วิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์ สามารถเก็บข้อมูลความละเอียดสูงระดับ 1 ล้านครั้ง/วินาที สามารถสื่อสารผ่านสายไฟเดิม (PLC) รองรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และยังช่วยยกระดับอาคารสู่ระบบอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงและเดินหน้าสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
“มทร.ธัญบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้สังคมและประเทศชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม โดยทีมวิจัยมุ่งส่งเสริมให้นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทยเอง สำหรับภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจนำนวัตกรรมชิปอัจฉริยะไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคารหรือโรงงาน สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี” หัวหน้าคณะวิจัย กล่าวสรุป