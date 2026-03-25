Aerogen จับมือ Enterprise Ireland พัฒนานวัตกรรมการพ่นยา ยกระดับการดูแลผู้ป่วยทางเดินหายใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Aerogen ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการพ่นยาแบบละอองฝอยประสิทธิภาพสูง (High-performance aerosol drug delivery) ร่วมกับ Enterprise Ireland หน่วยงานส่งเสริมการค้าและนวัตกรรมของรัฐบาลไอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Advancing Aerosol Drug Delivery in Critically Ill Patients: Perspectives from Thailand" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย

งานสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นในภาคส่วนเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech) โดยได้รับเกียรติจาก มร.แพทริก เบิร์น (H.E. Ambassador Pat Bourne) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมย้ำถึงการเติบโตของมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยปัจจุบันมีมูลค่าเกินกว่า 4.5 พันล้านยูโรต่อปี


มร.แพท เบิร์น กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ระหว่างไอร์แลนด์และประเทศไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่เป็นรากฐานสำคัญ ไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก และ Aerogen คือตัวแทนที่สะท้อนถึงคุณภาพและอัจฉริยภาพของนวัตกรรมจากไอร์แลนด์ การนำโซลูชันระดับโลกเหล่านี้มาสู่ประเทศไทย จึงไม่ใช่เพียงแค่การค้าขายผลิตภัณฑ์ แต่คือการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสร้างประโยชน์โดยตรงต่อวงการสาธารณสุขไทย"


ด้าน มร.ชาร์ลี แม็คคอนาล็อก (Minister Charlie McConalogue TD) รัฐมนตรีแห่งรัฐของรัฐบาลไอร์แลนด์ ได้กล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ว่า ประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญสำหรับคณะผู้แทนรัฐบาลไอร์แลนด์ในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ได้ให้การยอมรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Aerogen และ Endomed พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ว่าเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ


ภายในงาน Aerogen ได้จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม Aerogen Solo ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Invasive Mechanical Ventilation - IMV) การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Non-invasive Ventilation - NIV) และการให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High-Flow Nasal Cannula - HFNC) รวมถึง Aerogen Ultra สำหรับใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถหายใจได้เอง (Self-ventilating)

นอกจากนี้ งานสัมมนายังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระดับแถวหน้าของประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่:


ศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย (ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้บรรยายถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นยาในผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่าเครื่องพ่นละอองยาแบบตาข่าย (Mesh nebulisers) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทางเดินหายใจส่วนปลายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ได้อย่างมีนัยสำคัญ


นพ.เธียรชัย บรรณาลัย (กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชบำบัดวิกฤต) ได้แบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็ก โดยสาธิตให้เห็นว่าความแม่นยำของเทคโนโลยีจาก Aerogen มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Volutrauma) ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีความเปราะบางได้อย่างไร


คุณแฮนนาห์ ยูอิล (Hannah Yuill) หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Aerogen กล่าวปิดท้ายว่า “ประเทศไทยคือเสาหลักสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านความร่วมมือกับ Enterprise Ireland และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การรักษาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจทั่วประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น"

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพ่นยาแบบละอองฝอยระดับโลกของ Aerogen หรือต้องการนัดหมายเพื่อสาธิตการใช้งานทางคลินิก สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.aerogen.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Endomed ในพื้นที่
