โครงการ Thailand Health Excellence 2026 เชิญผู้ประกอบการ Medical และ Wellness ร่วมปั้นไทยสู่ผู้นำ Health Tourism โลก

ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของการเดินทางระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม Health Tourism ยังคงเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วย “ความจำเป็นด้านสุขภาพ” (need-based travel) โดยเฉพาะในกลุ่มการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โครงการ Thailand Health Excellence 2026 เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Global Health & Healing Destination ผ่านการรวบรวมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และพัฒนา “Global Story” ของ Health Tourism ไทยให้มีความชัดเจน โดดเด่น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนโดยจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงคุณค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม Medical Tourism ระดับโลก ได้แก่
• Medical Excellence
บริการการแพทย์ที่ผสานเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงเข้ากับความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางระดับนานาชาติ พร้อมมาตรฐานการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มุ่งสู่การดูแลสุขภาพแบบ Precision & Personalized Medicine
• Science-based Wellness
โปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพที่ออกแบบบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์แนวโน้ม Global Wellness ที่เน้น Longevity, Preventive Care และ Holistic Health
• Science-based Local Wisdom Wellness
การต่อยอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพแบบไทย ผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ และแตกต่างในระดับสากล
ภายใต้โครงการ Thailand Health Excellence 2026 จะมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ เพื่อสร้าง Global Story ของ Health Tourism ไทย
ได้แก่
1.ผลิตสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอารบิก)
2.พัฒนา Health Tourism Routes 10 Themes และ 37 เส้นทาง ในจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ
3.พัฒนา ThailandHealthX.com เป็น Media Hub ที่รวบรวมงานวิจัย นวัตกรรม และ Success Stories ของผู้ประกอบการไทย
4.จัดงาน Thailand Health Excellence 2026: Partnership Networking Forum เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรการตลาดและสื่อต่างประเทศ
5.จัดกิจกรรม Site Visit และ Testing Experience สำหรับสื่อและพันธมิตรต่างประเทศ
6.ดำเนินกิจกรรม Digital PR และ Global Media Campaign
7.พัฒนา Co-Collaboration Campaign ร่วมกับพันธมิตร เพื่อขยายตลาด Health Tourism สู่กลุ่ม Medical และ Wellness Tourist
ทั้งนี้ โครงการ Thailand Health Excellence 2026 มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางด้านการแพทย์และสุขภาพระดับโลกที่มีความพร้อม รองรับความต้องการด้านสุขภาพของนักเดินทางจากทั่วโลกในระยะยาว
เปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก
โครงการฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ โรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพ และ Wellness Resort ผู้ให้บริการ Health Tourism เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Health Excellence 2026 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการนำเสนอผ่านเครือข่ายสื่อระดับนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงกับพันธมิตรด้านการตลาดระดับโลก เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ในตลาด Health Tourism ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่
https://bit.ly/Provider-Registration-Detail
และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://bit.ly/HealthXProvider-Register
หมดเขตสมัคร 10 เมษายน 2569
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 16 เมษายน 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line OA: @ThaiHealthX