ซีพี - ทรู นำ 12 เยาวชนสู่ห้องเรียนธรรมะ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 12” ไลฟ์สด 24 ชม. เริ่ม 18 เม.ย.นี้

ท่ามกลางความเร่งรีบของโลกยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล ซึ่งกำลังหล่อหลอมวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้…เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อ "สามเณรปลูกปัญญาธรรม" เรียลลิตีธรรมะแห่งแรกของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ธรรมะให้เยาวชนได้หยุดทบทวนตนเอง ฝึกสติ และก้าวสู่การตื่นรู้ด้วยพระธรรมคำสอน โดยปีนี้เผยโฉม 12 เยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การบรรพชาและเรียนรู้ธรรมะ ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม (ไร่แสงงาม) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปีนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ใหญ่ นำพาสามเณรทั้ง 12 รูป เรียนรู้และฝึกฝนธรรมะ ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย รัก เรียน เพียร ให้ ด้วยหัวใจตื่นรู้” ถ่ายทอดความหมายลึกซึ้งของ “แผ่นดินธรรม” ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปกครองตนและดำเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยน “แผ่นดินไทย” ให้กลายเป็นพื้นที่ทางจิตใจที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล มีความสุข และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์
โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารเครือซีพีและทรู คอร์ปอเรชั่น ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส และศิลปินผู้ใจบุญร่วมงาน อาทิ บ๊อบ - ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์ ปั๋ง - ประกาศิต โบสุวรรณ ซี - ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ อาร์ม - พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ มายมิ้นท์ - จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทย ประจำปี 2569 จีน - ฤชาทร กิตติพรพานิช รองอันดับ 1 นางสาวไทย ประจำปี 2569ภูมิ - เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ ชิงชิง - คริษฐา สังสะโอภาส ศิลปินจากช่อง 7 และ ซี - เดชชาติ ทาศิลป์ คีน - สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ เซิร์ฟ - พชร ศิลปสุนทร จาว่า - พบธรรม หรรษา ศิลปินจาก GMM TV
โดยปีนี้ สามเณรทั้ง 12 รูปจะได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและฝึกน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ผ่านการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อก่อเกิดความตื่นรู้ เข้าใจคุณค่าของตนเอง สังคม และแผ่นดินไทย พร้อมปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติบนพื้นฐานของหลักธรรม อันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นผู้มีคุณธรรมและร่วมธำรง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย” ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างลุ่มลึกและสร้างสรรค์ ทั้ง “ระฆังแห่งสติ” สัญลักษณ์แห่งการพัฒนาตน ช่วง “ตื่นรู้สู่ธรรมะ” ที่มุ่งเน้นเสขิยวัตรและข้อปฏิบัติของนักบวช การเรียนรู้ผ่านนิทานธรรมสอนใจและนิทานชาดกในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมจาริกธุดงค์ 4 วัน 3 คืน ณ วัดวชิราลงกรณฯ เพื่อฝึกความเพียรและเรียนรู้วิถีแห่งธรรม ตลอดจนช่วง “สามเณรน้อยบรรยายธรรม” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมติดตามข้อคิดและบทเรียนจากการบรรพชาของสามเณรวันละ 3 รูป ผ่านมุมมองอันบริสุทธิ์และเปี่ยมพลังศรัทธา
โดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคมนี้ มาร่วมเรียนรู้หลักธรรม พร้อมเป็นกำลังใจ ชื่นชมความสดใส น่ารัก และความมุ่งมั่นของเหล่าสามเณรน้อย รับชมกิจวัตรของสามเณรได้ทางช่องเรียลลิตี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และเรียลลิตี เอชดี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 119, 333 และแอปพลิเคชั่น สามเณรปลูกปัญญาธรรม, TrueID, TrueVisions NOW อีกทั้งออกอากาศช่วงไฮไลต์ประจำวัน ทางช่องทรูโฟร์ยู (True4U) ดิจิตอลฟรีทีวี ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศ สามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ ชมออนไลน์ www.truelittlemonk.com เช่นกัน..เตรียมเต็มอิ่มกับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 12 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ นอกจากการถ่ายทอดสดแล้ว โครงการฯ ยังจัดเตรียมคอนเทนต์ธรรมะรูปแบบสั้น เข้าใจง่าย ครอบคลุมหลักการใช้ชีวิต การเลี้ยงดูลูก และข้อคิดเตือนใจ ให้ติดตามได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของโครงการและทรู พร้อมส่งสัญญาณถ่ายทอดไปยังเยาวชนที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเรียนรู้และปฏิบัติธรรม รวมถึงทำวัตรสวดมนต์ไปพร้อมกับสามเณรปลูกปัญญาธรรมอีกด้วย
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand และ TikTok: สามเณรปลูกปัญญาธรรม หรือโทร. 02-858-8339 (ในวันและเวลาทำการ)