สธ. เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระบบส่งต่อในจังหวัด-เขตสุขภาพ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ เปิดเวที “พลังเครือข่าย หนึ่งเดียวเพื่อสุขภาพ The Power of One : One Region, One Province, One Hospital” เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตสุขภาพ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ เหมาะสม ทันเวลา อย่างไร้รอยต่อ และปลอดภัยตลอดเส้นทาง
วันนี้ (24 มีนาคม 2569) ที่ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดร. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายแพทย์อารยะ ไข่มุกด์ ผู้อำนวการกองบริหารการสาธารณสุข ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการด้านการพัฒนาและจัดทำแนวทางการรับส่งต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ร่วมงานกว่า 300 คน
ดร.นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ที่มุ่งพัฒนา “ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ” โดยมีการสร้างเครือข่ายบริการไร้รอยต่อ พัฒนาเครือข่ายบริหารระดับจังหวัด และจัดให้มีโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2568 หน่วยบริการในสังกัดรับส่งต่อผู้ป่วยในเพื่อมารักษา (Refer In) รวม 408,237 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มปอดอักเสบ ภาวะสมองขาดเลือด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองแตก ตามลำดับ และมีการส่งต่อผู้ป่วยออกจากหน่วยบริการ (Refer Out) รวม 319,622 ครั้ง รวมทั้งมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการรับส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพเหมาะสม ทั่วถึง ทันเวลา และปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ดร.นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังเครือข่าย หนึ่งเดียวเพื่อสุขภาพ The Power of One : One Region, One Province, One Hospital” เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายบริการ การบริหารงานระดับจังหวัด และเขตสุขภาพที่เข้มแข็ง นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีศักยภาพและไร้รอยต่อ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่จะเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้วางแผนการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยในระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป