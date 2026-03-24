สธ. จับมือ ม.ทักษิณ - ม.นครพนม ผลิตแพทย์ 10 ปีต่อเนื่อง แก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ในระบบสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือระยะ 10 ปี กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาศักยภาพการผลิตแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลนครพนม เป็นแหล่งจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก (ปีที่ 4 – 6) ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรแพทย์ในระบบสาธารณสุข
วันนี้ (24 มีนาคม 2569) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ผศ. นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นพ.อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นพ.ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และคณะผู้บริหารจากทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนครพนม จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแพทย์ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาแพทย์ในอนาคต โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุข ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รศ. ดร.ณฐพงศ์ กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-3 (ระดับปรีคลินิก) และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกระบี่ จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4-6 (ระดับคลินิก) เริ่มรับนิสิตศึกษาปีแรก ปีการศึกษา 2570 โดยรับนิสิตปีละ 24 คน ซึ่งนอกจากจะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเฉพาะทางทั้งระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งระดับชาติและนานาชาติแล้ว มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาหรือก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่เรียน ที่พักนิสิตแพทย์และอาจารย์ รวมทั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกระบี่ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ศูนย์แพทย์ฯ จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของแพทยสภาและมาตรฐานสากล
ด้าน ศ.เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-3 (ระดับปรีคลินิก) และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพนมจะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4-6 (ระดับคลินิก) เริ่มรับนักศึกษาปีแรก ปีการศึกษา 2571 โดยรับนักศึกษาปีละ 24 คน โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลเป็นอาจารย์พิเศษและสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ และร่วมกับศูนย์แพทย์ฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาและทางคลินิกเพื่อเข้าร่วมประชุม ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ศูนย์แพทย์ฯ มีศักยภาพครบทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และตามมาตรฐานสากล