ก้าวข้ามห้องเรียนสี่เหลี่ยม : สำรวจแนวคิด "โลกคือห้องเรียนของคุณ" ที่พลิกโฉมการศึกษาไทยในแบบ Wells International School

หากคุณคิดว่าความสำเร็จของเด็กนักเรียนวัดกันที่เกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว คุณอาจต้องคิดใหม่! เพราะในยุคนี้ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” และ “องค์กรชั้นนำ” ต่างมองหา "มนุษย์" ที่พร้อมเผชิญโลก ไม่ใช่แค่ "หุ่นยนต์" ที่ท่องจำเก่ง
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ได้มุ่งมั่นในการสร้างสูตรสำเร็จแห่งอนาคต ผ่านปรัชญาแนวคิดที่ว่า "โลกคือห้องเรียนของคุณ" นี่ไม่ใช่แค่วาทกรรมสวยหรู แต่คือการผลักดันให้นักเรียน ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ผ่านประสบการณ์จริงที่ไม่มีสอนในตำราเรียน!
ดร.เย่าล่างจาง (Dr.Chang Yao-Lang) ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ตอกย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมนอกหลักสูตรว่า โรงเรียนฯ ให้ความสำคัญและจัดเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียน การสอนมาโดยตลอด กิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม แต่เป็นส่วน สำคัญในปรัชญาการศึกษาแบบองค์รวมของเรา เรามีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายหลากหลายโปรแกรม ตั้งแต่กิจการงานบริการ และการโต้วาที ไปจนถึงกีฬาและศิลปะ เช่น การถ่ายภาพ และงานสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนได้ค้นหากิจกรรมที่ชอบ สร้างความมั่นใจ และพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และความ ยืดหยุ่น ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้รู้จักนำแนวคิดไป ประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การแก้ปัญหาในวิชาหุ่นยนต์ หรือการสื่อสารในการโต้วาที ซึ่งนับเป็นการ สร้างพลเมืองโลกที่มีความรอบรู้ และพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบ่มเพาะนักเรียนให้รู้จักเปิดกว้าง และมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต
“โรงเรียนนานาชาติ Wells เรามีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปในหลายๆด้าน ได้แก่ กีฬา (เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล), ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (เช่น การเต้นรำ ทัศนศิลป์ การถ่ายภาพ), ชมรม วิชาการ (เช่น การโต้วาที Model United Nations ชมรม STEM) และการเรียนรู้ผ่าน โปรแกรม CAS ระดับมัธยมปลาย และชมรมบริการของเรา (เช่น ชมรมกาชาด, ภารกิจทางการแพทย์ Operation Smile, SerWIS, ชมรม PAWS) ฯลฯ ส่วนกิจกรรมที่โดดเด่นของ Wells มีมากมาย อาทิ “Seahawk Athletics” คือ ทีม Seahawk ของเราสร้างความอดทน การทำงานเป็นทีม และสปิริตของโรงเรียนผ่านการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล โดยเฉลิมฉลองชัยชนะและการเติบโตทั้งในและนอกสนาม, Model United Nations (MUN) เป็นการเตรียมความพร้อมนักคิดระดับโลกผ่านการจำลองการทูต ส่งเสริมทักษะการพูดในที่ สาธารณะ การวิจัย และการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักสูตร IB/AP ของเรา เป็นทั้งการผลิตผู้ชนะรางวัล และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับมหาวิทยาลัยและโลกแห่งความเป็นจริง
ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ยังแนะนำเทคนิคการเลือก “กิจกรรมนอกหลักสูตร” เพื่อช่วยเสริมโปรไฟล์ให้โดดเด่นเพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อหรือสมัครงานว่า เราแนะนำให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่ ชื่นชอบและสนใจอย่างแท้จริง แสดงความเป็นผู้นำและความคิดริเริ่ม สามารถสร้างผลลัพท์ที่ชัดเจน เช่น เป็นผู้นำชมรม PAWS ระดมทุนได้ 20,000 บาทสำหรับศูนย์พักพิงสัตว์ เป็นต้น เลือกทำกิจกรรมที่หลากหลายและมีความสมดุล เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ คือ เน้นทำกิจกรรมอย่างมุ่งมั่น 2-3 กิจกรรมในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ดีกว่าทำกิจกรรม 10 อย่างแต่ทำแบบผิวเผิน และควรรู้จักเชื่อมโยงกิจกรรมให้เข้ากับอนาคตของนักเรียน เช่น ชมรม STEM สำหรับผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรม, การโต้วาทีสำหรับผู้สนใจงานด้านกฎหมาย เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ จะสร้างโปรไฟล์ที่พิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่เก่งแต่ในตำรา แต่เป็นคนที่พร้อมสำหรับโลกใบนี้
ล่าสุด ทางโรงเรียนนานาชาติ Wells ได้จัดทริปภารกิจทางการแพทย์ “Operation Smile” ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ สนุกสนานและให้ความรู้ สัมผัสประสบการณ์จริงกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก
ด.ญ. แอชมี (Ashmi) นักเรียนชั้น เกรด 10 เล่าถึงทริปภารกิจทางการแพทย์ Operation Smile ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ตนเข้าร่วมทริปนี้โดยเน้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์หรือชีวเคมี คิดว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับคนที่อยาก เป็นหมอหรือพยาบาล เพราะมีประโยชน์มาก กิจกรรมจัดได้ค่อนข้างดีและให้ความรู้ ตนรู้สึกดีเพราะเคยได้ยิน เกี่ยวกับงานอาสาสมัครนี้มาตลอด แต่ไม่เคยเห็นการปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่น่าจดจำ เพราะเราได้เรียนรู้ มากมาย เกี่ยวกับผู้ป่วยและเรื่องราวของพวกเขา และได้เห็นหมอและพยาบาลทำงานจริง
“สิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับฉัน คือ การตกแต่งวอร์ดเด็ก เพราะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เราเป่าลูกโป่ง และพวกเขาก็เต็มใจจะเชื่อใจเรา เรารู้สึกใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่าในขั้นตอนการคัดกรอง และระหว่างการเยี่ยม ห้องผ่าตัด เราได้การสร้างความผูกพัน และทำความรู้จัก กับพวกเขาได้ง่ายขึ้น” น้องแอชมี กล่าว
ด.ญ. นาย่า (Naya) นักเรียนชั้น เกรด 11 กล่าวว่า ตนชอบวิชา STEM ชีววิทยาและเคมีมาก เพราะเกี่ยวข้องระบบต่างๆในร่างกายของคนเรา กิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมาก ทำให้ตนได้เรียนรู้มากมาย นับว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้ไปเรียนรู้และดูการทำงานของคุณหมอและพยาบาลที่นั่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เมื่อได้พูดคุยกับผู้ป่วยหรือพ่อแม่ของพวกเขาทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ว่ามันอาจจะยากลำบาก มากสำหรับพวกเขาที่จะใช้ชีวิตตามปกติ รู้สึกดีใจมากที่พวกเขาได้รับโอกาสในการผ่าตัด
“การไปทริปในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากเป็นหมอในอนาคต และฉันต้องตั้งใจเรียนให้หนักขึ้นเพื่อเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ฉันต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้น” น้องนาย่า กล่าว
ด.ญ.ซากุระ, ด.ญ.มารี และ ด.ญ.อลิซ นักเรียนชั้น เกรด 6 เล่าถึงความสนุกสนานและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายค่ายมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ที่ จ.เชียงรายว่า พวกเธอได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติ วิวสวยมาก และอากาศก็ดี เพราะอยู่ในชนบท ได้ไปที่ตลาดท้องถิ่น ได้ลองต่อราคากับพวกเขาด้วย เราทำอาหาร ด้วยกัน และทำไข่ป่ามในใบตอง พวกเราชอบงานประดิษฐ์ DIY ได้ลองทำเสื้อผ้ามัดย้อมในลวดลายที่ออกแบบเอง เราทำพวงกุญแจฝาพลาสติกรีไซเคิล และพวงกุญแจไหมพรมที่ทำจากเรซิน และเรายังได้ฝึกทำงานเป็นทีม ตอนที่ เราทำพิซซ่าให้คนงาน มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสในชีวิตจริง
“ทริปนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงในวันแรก ในช่วงบ่าย เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและเราได้รักษาสภาพแมลง ติดไว้บนพลาสติกและใช้หมุดปักปีกของแมลงลงไป พอได้มาเข้าค่ายจึงยิ่งทำให้ฉันชื่นชมธรรมชาติและสนุกไปกับมัน เราควรจะสนุกกับการอยู่ข้างนอกให้มากขึ้น”
สุดท้ายแล้ว โรงเรียนไม่ใช่สิ่งเดียวที่สร้างตัวตนของเด็กคนหนึ่ง แต่ประสบการณ์, การลงมือทำ และความ เข้าใจในเพื่อนมนุษย์และโลกใบนี้ ที่จะหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองโลก ได้อย่างงดงาม และสมบูรณ์แบบที่สุด