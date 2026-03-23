Media Innovation Hackathon 2026 (Season 3) “เปิดวาร์ประยอง ประลอง Kid (คิด) พิชิตบุหรี่ไฟฟ้า” เยาวชนไทยโชว์พลังครีเอทีฟ ปั้นสื่อสู้ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ชิงรางวัลรวม 150,000 บาท!

ไอเดียเดือด แบบตะโกน! พลังเด็กไทยมาเต็ม เมื่อสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที Media Innovation Hackathon 2026 (Season 3) ภายใต้ธีม “เปิดวาร์ประยอง ประลอง Kid (คิด) พิชิตบุหรี่ไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแทมมารินด์ การ์เด้น จังหวัดระยอง เปิดสนามให้เยาวชนปล่อยของ ใช้ “นวัตกรรมสื่อ” เป็นอาวุธความคิด สร้างทางออกใหม่ให้สังคม
ตลอด 3 วัน 2 คืนในรูปแบบค่ายเข้มข้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญโจทย์สุดหิน “บุหรี่ไฟฟ้า” ภัยร้ายที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น พร้อมเร่งสปีดไอเดียสู่การออกแบบนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แรงกดดันของเวลา และคำแนะนำจากตัวจริงในวงการ โดยมีเงินรางวัลและทุนต่อยอดรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เป็นแรงขับเคลื่อน
จาก “ไอเดีย” สู่ “สื่อเปลี่ยนสังคม”
เวทีนี้ไม่ได้วัดแค่ความคิดสร้างสรรค์ แต่คือสนามฝึกจริงของนักสื่อสารรุ่นใหม่ เริ่มตั้งแต่
•Boot Camp อัปสกิลความรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์, บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยในความลวง และถอดรหัสนวัตกรรมสื่อ สู้ภัยบุหรี่ไฟฟ้า
•Mentoring Session โค้ชเข้มแบบเจาะลึกรายทีม ปรับไอเดียให้คมขึ้นในเวลาจำกัด
•Hackathon ระดมสมอง สร้างต้นแบบนวัตกรรมสื่อ
•Idea Pitching พรีเซนต์งานแบบมืออาชีพ พร้อมตอบคำถามคณะกรรมการ
•Meet & Match เปิดโอกาสต่อยอดผลงานสู่โลกความจริง
ประกาศผล! ทีมเยาวชนสุดปัง คว้ารางวัล
หลังการแข่งขันสุดเข้มข้น ผลปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ ทีม “มะม่วงซอยจ้ะจ้ะ” จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดปทุมธานี คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “RYW NextGen Media” จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม ได้แก่
•ทีม “New Wave Media Literacy” จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
•ทีม “เติมครับเติม” จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
พร้อมกันนี้ ยังมี ทุนสนับสนุนจาก สสส. รวม 110,000 บาท เพื่อผลักดันผลงานที่มีศักยภาพให้พัฒนาเป็น “สื่อจริง” ที่ใช้งานได้จริงในสังคม ผ่านแผนปฏิบัติการสนับสนุนการต่อยอดผลงาน สู่การสร้างสรรค์สื่อเปลี่ยนโลก โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน
รวมตัวจริง ปั้นตัวตึงวงการสื่อรุ่นใหม่
งานนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าทั้งด้านสุขภาพ สื่อ และนวัตกรรม ร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และตัดสินผลงาน ประกอบด้วย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก, นายก สสดย., รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเตอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย และประธานที่ปรึกษา สสดย., ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส., อ.ดร อภิชญา อังคะวิภาต ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว, ดร.นิตินันท์ พันทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี และ อ.ดร.สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานเวทีให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
Kid เปลี่ยนโลก
Media Innovation Hackathon 2026 ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนได้ “คิดจริง ทำจริง และเปลี่ยนจริง” ผ่านการใช้สื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม พลังของคนรุ่นใหม่ในเวทีนี้ กำลังสะท้อนชัดว่า หากมีพื้นที่และโอกาสที่เหมาะสม เยาวชนไทยสามารถลุกขึ้นมาเป็น “ผู้สร้างสรรค์สื่อ” ที่ไม่เพียงสื่อสาร แต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และช่วยลดปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน