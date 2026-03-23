SCG จับมือ SCBX พัฒนา AI เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน หนุนการเติบโตระยะยาว

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) มุ่งนำเทคโนโลยีขั้นสูงและงานวิจัยเชิงลึก พัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของทั้งสององค์กรในการใช้ AI และ Deep Tech เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยผสานความเชี่ยวชาญด้าน AI, Machine Learning และ Quantum Technology ของ SCBX เข้ากับศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การผลิต และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ SCG เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในระดับองค์กรขนาดใหญ่
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร โดยความร่วมมือกับ SCBX ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานจุดแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของเอสซีจี เข้ากับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีขั้นสูงของ SCBX เพื่อเร่งการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสององค์กร พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจและพันธมิตร ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ด้าน นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Chief Innovation Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “SCBX เดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ความร่วมมือกับ SCG ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP) จะช่วยเร่งการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงในระดับองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมต่อยอดสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนบทบาทของ SCBX ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค”
SCG และ SCBX จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการนำร่อง ภายใต้กรอบความร่วมมือหลัก 4 ด้าน ได้แก่
1. การเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
SCG จะถ่ายทอดกรอบกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน เพื่อสนับสนุน SCBX ในการพัฒนา คุ้มครอง และบริหารทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ AI ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างเป็นระบบ สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีในระยะยาว
2. การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
SCBX จะนำเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Quantum Computing ไปสนับสนุนการแก้โจทย์หลักทางธุรกิจของ SCG โดยเฉพาะในด้านการผลิตและการดำเนินงาน ขณะที่ SCG จะนำโซลูชันดิจิทัลที่ผ่านการใช้งานจริง มาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในและการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ SCBX
3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วม
ทั้งสององค์กรจะร่วมกันสำรวจหัวข้อการวิจัยขั้นแนวหน้า อาทิ Generative and Agentic AI, Quantum Technology และโมเดล AI เฉพาะทาง พร้อมทำ Proof of Concept (PoC) และ Pilot เพื่อทดสอบศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและเชิงธุรกิจ ก่อนขยายผลสู่การใช้งานจริง
4. การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนิเวศ AI
SCG และ SCBX จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านแนวโน้มเทคโนโลยีและ AI Foresight รวมถึงร่วมกันจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ AI และตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของภาคธุรกิจไทย
ความร่วมมือระหว่าง SCG และ SCBX ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างภาคการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรไทย มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งในมิติของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับโลก