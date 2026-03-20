ทันตแพทยสมาคมฯ จัดงาน “World Oral Health Day 2026” ชวนคนไทยดูแลสุขภาพช่องปาก “ฟันดี ยิ้มดี ทั้งชีวิต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) และภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก “World Oral Health Day 2026” ซึ่งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) และภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ตามที่สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกพร้อมใจกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยรวม และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้ของประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Happy Mouth is… A Happy Life ฟันดี ยิ้มดี ทั้งชีวิต” เพื่อสื่อสารว่า สุขภาพช่องปากที่ดีไม่เพียงช่วยให้มีรอยยิ้มที่มั่นใจ แต่ยังเป็นรากฐานของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานว่า สุขภาพช่องปากถือเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยรวม และโรคในช่องปากยังคงเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก แม้ว่าส่วนใหญ่จะสามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทันตสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคในช่องปาก และสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศ และเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม World Oral Health Day ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เริ่มจัดงานวันสุขภาพช่องปากโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับนิสิต-นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อสื่อสารให้คนทุกช่วงวัยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก และส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไปค่ะ”

สำหรับงานวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งวัน อาทิ นิทรรศการความรู้ด้านทันตสุขภาพ บูธกิจกรรม การสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากในทุกช่วงวัย รวมถึงการเสวนาความรู้จากทันตแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากการประกวดสุขภาพฟันดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีและผู้สนับสนุน ที่ร่วมจัดกิจกรรม แจกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างคึกคัก

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ของประเทศไทย พร้อมทั้งข่าวสารของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดตามได้ที่ wohd2026.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ


















ทันตแพทยสมาคมฯ จัดงาน "World Oral Health Day 2026" ชวนคนไทยดูแลสุขภาพช่องปาก "ฟันดี ยิ้มดี ทั้งชีวิต"
