PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม. ในทำเลที่สะดวก จ่ายเริ่มต้นวันละ 1,000 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 – บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC Group ประกาศรุกคืบธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท บ้านหมอพงษ์ศักดิ์ จำกัด ประเดิมเปิดตัวสาขาแรกที่ถนนศรีนครินทร์ ภายใต้แบรนด์ “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” โดยมีแนวคิดทางธุรกิจ คือ “มอบประสบการณ์การดูแลที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้” การเปิดตัวบริการใหม่นี้ เพื่อมุ่งขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมระบบนิเวศสุขภาพ (Health Ecosystem) ต่อยอดจากฐานความแข็งแกร่งของเครือข่ายโรงพยาบาล 19 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการตอบรับการเติบโตของสังคมสูงวัยและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาการดูแลระดับมืออาชีพในราคาที่เข้าถึงได้ จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ 1,000 บาท
นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน และ นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม PRINC Group กล่าวว่า ปัจจุบัน "สังคมก้มหน้าทำงาน" และ "ครอบครัวเดี่ยว" กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ผู้มีภาวะพึ่งพิงสูง ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่ต้องอยู่บ้านตามลำพัง ซึ่งมักเป็น Pain Point ใหญ่ที่ทำให้ลูกหลานเกิดความกังวลใจ ทำให้ลูกหลานหลายครอบครัวจำเป็นต้องหยุดหรือลาออกจากงานมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นบ้านอาจารย์
พงษ์ศักดิ์จึงถูกวางตัวให้เป็นธุรกิจที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยมีแนวคิดเพื่อช่วยให้ลูกหลานสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และมั่นใจได้ว่ามีคนดูแลคนที่เรารัก และการเปิดตัว บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ในครั้งนี้ คือ ก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม Silver Economy โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเมืองที่ต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีมาตรฐาน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองของ PRINC Group ซึ่งประยุกต์การบริการสู่รูปแบบการดูแลระยะยาว (Long-term Care) เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่มธุรกิจสุขภาพของเรา”
“บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ไม่ใช่แค่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป แต่คือการผสาน มาตรฐานการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เข้ากับ ความอบอุ่นเสมือนบ้าน (Homey Atmosphere) โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับสหวิชาชีพที่จะมีพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม (Caregiver) ดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการออกแบบสถานที่อยู่อาศัยที่เน้นความโปร่งสบาย ลดความรู้สึกตึงเครียด เพื่อสุขภาวะทางจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” นพ.วิชญเวทย์ กล่าวเสริม
ด้าน ดร.ภญ.จิตตินาฏ ธรรมโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอพงษ์ศักดิ์ จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดการให้บริการว่า “เราออกแบบทุกรายละเอียดของบ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เพื่อให้เป็นบ้านที่ดูแลคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด ปัจจุบันสาขาศรีนครินทร์ของเราพร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2569 รองรับผู้รับบริการได้ถึง 77 เตียง และด้วยความตั้งใจที่จะกระจายความดูแลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี โดยจะเป็นอาคาร 2 ชั้น ที่กว้างขวางและรองรับได้ถึง 100 เตียง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกครอบครัวสามารถรับการบริการที่มีคุณภาพจากเราอย่างใกล้ชิด”
นอกจากนี้ ดร.ภญ.จิตตินาฏ ยังเผยอีกว่า “เราออกแบบบริการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง โดยทีมพยาบาลและผู้ดูแลมืออาชีพที่พร้อมดูแลใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) บริการเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลสุขภาพและสุขภาวะการใช้ชีวิตประจำวัน (2) บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูร่างกายในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และ (3) คลินิกกายภาพบำบัด ที่กำลังจะเปิดบริการเร็วๆ นี้ เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามุ่งหวังให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น แบบรายเดือนในราคาย่อมเยา โดยไม่มีค่าแรกเข้าและไม่มีค่ามัดจำ ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารหลักโภชนาการ 3 มื้อ และการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกหลานรู้สึกอุ่นใจและผู้รับบริการได้รับความสุขเหมือนอยู่บ้าน เพราะเราจะดูแลคนที่ท่านรักเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง”
นายวีรศักดิ์ แดงขจิตเพชร์ ผู้อำนวยการโครงการ ให้ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวอีกว่า “เพื่อฉลองการเปิด “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ สาขาศรีนครินทร์” เราขอมอบโปรโมชั่น Early Bird ลดทันที 6,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ล่วงหน้า (จำนวนจำกัด)
•ค่าบริการรายเดือนเหลือเพียง 18,000 บาท (จากราคาปกติ 24,000 บาท)
•สิทธิ์พิเศษ: สำหรับผู้ที่จอง 20 ท่านแรก หรือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)
จุดเด่นที่เหนือกว่าของ ‘บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ สาขาศรีนครินทร์’ เพื่อดูแลคนที่คุณรักในทำเลที่สะดวกที่สุด
•ที่พักตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย: ห้องพักกว้างขวาง ออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ลิฟต์ทุกชั้น พร้อมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสันทนาการ
•การดูแลระดับมืออาชีพ: ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหาร 3 มื้อที่ถูกหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับข้อกำจัดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละท่าน
•เดินทางง่าย ใกล้รถไฟฟ้า: เพียง 900 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีสวนหลวง ร.9) และใกล้จุดเชื่อมต่อรถประจำทางหลายสาย
•แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก: ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (ซีคอนสแควร์ เพียง 400 ม. / พาราไดซ์พาร์ค 1.6 กม.) และใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ มั่นใจได้ในยามฉุกเฉิน
•พิกัด: ซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงศ์ 3 แยก 6) เข้าออกได้หลายทาง เดินทางมาเยี่ยมเยียนได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจร
สนใจสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่ โทรศัพท์ 06-5365-4622 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://baanajarnpongsak.com”
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์
"บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์" ตั้งขึ้นตามปณิธานของ นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ปูชนียบุคคลผู้อุทิศชีวิตเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ด้วยวิสัยทัศน์และความปรารถนาของท่านที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม PRINC Group จึงสานต่อเจตนารมณ์นั้นผ่านการสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุที่ผสมผสานความอบอุ่นของบ้านเข้ากับประสบการณ์การดูแลที่เป็นมืออาชีพ
แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ลูกหลานต้องแบกรับภาระทั้งการทำงานและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลา ด้านการเงิน หรือความยากลำบากในการจัดหาผู้ดูแลที่ไว้ใจได้ ภาระเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของคนรุ่นใหม่ "บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์" จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคำตอบให้
ครอบครัว สามารถมั่นใจได้ว่าผู้เป็นที่รักจะได้รับการดูแลอย่างดีในราคาที่เข้าถึงได้จริง โดยไม่ต้องเลือกระหว่างอาชีพการงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยปณิธานที่ว่า "ให้ลูกหลานทำงานได้อย่างสบายใจ และมั่นใจได้ว่ามีคนดูแลคนที่เรารัก"