xs
xsm
sm
md
lg

PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม. ในทำเลที่สะดวก จ่ายเริ่มต้นวันละ 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 – บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC Group ประกาศรุกคืบธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท บ้านหมอพงษ์ศักดิ์ จำกัด ประเดิมเปิดตัวสาขาแรกที่ถนนศรีนครินทร์ ภายใต้แบรนด์ “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” โดยมีแนวคิดทางธุรกิจ คือ “มอบประสบการณ์การดูแลที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้” การเปิดตัวบริการใหม่นี้ เพื่อมุ่งขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมระบบนิเวศสุขภาพ (Health Ecosystem) ต่อยอดจากฐานความแข็งแกร่งของเครือข่ายโรงพยาบาล 19 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการตอบรับการเติบโตของสังคมสูงวัยและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาการดูแลระดับมืออาชีพในราคาที่เข้าถึงได้ จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ 1,000 บาท

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน และ นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม PRINC Group กล่าวว่า ปัจจุบัน "สังคมก้มหน้าทำงาน" และ "ครอบครัวเดี่ยว" กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ผู้มีภาวะพึ่งพิงสูง ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่ต้องอยู่บ้านตามลำพัง ซึ่งมักเป็น Pain Point ใหญ่ที่ทำให้ลูกหลานเกิดความกังวลใจ ทำให้ลูกหลานหลายครอบครัวจำเป็นต้องหยุดหรือลาออกจากงานมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นบ้านอาจารย์

พงษ์ศักดิ์จึงถูกวางตัวให้เป็นธุรกิจที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยมีแนวคิดเพื่อช่วยให้ลูกหลานสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และมั่นใจได้ว่ามีคนดูแลคนที่เรารัก และการเปิดตัว บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ในครั้งนี้ คือ ก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม Silver Economy โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเมืองที่ต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีมาตรฐาน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองของ PRINC Group ซึ่งประยุกต์การบริการสู่รูปแบบการดูแลระยะยาว (Long-term Care) เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่มธุรกิจสุขภาพของเรา”

“บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ไม่ใช่แค่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป แต่คือการผสาน มาตรฐานการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เข้ากับ ความอบอุ่นเสมือนบ้าน (Homey Atmosphere) โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับสหวิชาชีพที่จะมีพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม (Caregiver) ดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการออกแบบสถานที่อยู่อาศัยที่เน้นความโปร่งสบาย ลดความรู้สึกตึงเครียด เพื่อสุขภาวะทางจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” นพ.วิชญเวทย์ กล่าวเสริม

ด้าน ดร.ภญ.จิตตินาฏ ธรรมโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอพงษ์ศักดิ์ จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดการให้บริการว่า “เราออกแบบทุกรายละเอียดของบ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เพื่อให้เป็นบ้านที่ดูแลคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด ปัจจุบันสาขาศรีนครินทร์ของเราพร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2569 รองรับผู้รับบริการได้ถึง 77 เตียง และด้วยความตั้งใจที่จะกระจายความดูแลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี โดยจะเป็นอาคาร 2 ชั้น ที่กว้างขวางและรองรับได้ถึง 100 เตียง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกครอบครัวสามารถรับการบริการที่มีคุณภาพจากเราอย่างใกล้ชิด”

นอกจากนี้ ดร.ภญ.จิตตินาฏ ยังเผยอีกว่า “เราออกแบบบริการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง โดยทีมพยาบาลและผู้ดูแลมืออาชีพที่พร้อมดูแลใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) บริการเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลสุขภาพและสุขภาวะการใช้ชีวิตประจำวัน (2) บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูร่างกายในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และ (3) คลินิกกายภาพบำบัด ที่กำลังจะเปิดบริการเร็วๆ นี้ เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามุ่งหวังให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น แบบรายเดือนในราคาย่อมเยา โดยไม่มีค่าแรกเข้าและไม่มีค่ามัดจำ ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารหลักโภชนาการ 3 มื้อ และการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกหลานรู้สึกอุ่นใจและผู้รับบริการได้รับความสุขเหมือนอยู่บ้าน เพราะเราจะดูแลคนที่ท่านรักเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง”

นายวีรศักดิ์ แดงขจิตเพชร์ ผู้อำนวยการโครงการ ให้ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวอีกว่า “เพื่อฉลองการเปิด “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ สาขาศรีนครินทร์” เราขอมอบโปรโมชั่น Early Bird ลดทันที 6,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ล่วงหน้า (จำนวนจำกัด)
•ค่าบริการรายเดือนเหลือเพียง 18,000 บาท (จากราคาปกติ 24,000 บาท)
•สิทธิ์พิเศษ: สำหรับผู้ที่จอง 20 ท่านแรก หรือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)
จุดเด่นที่เหนือกว่าของ ‘บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ สาขาศรีนครินทร์’ เพื่อดูแลคนที่คุณรักในทำเลที่สะดวกที่สุด
•ที่พักตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย: ห้องพักกว้างขวาง ออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ลิฟต์ทุกชั้น พร้อมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสันทนาการ
•การดูแลระดับมืออาชีพ: ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหาร 3 มื้อที่ถูกหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับข้อกำจัดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละท่าน
•เดินทางง่าย ใกล้รถไฟฟ้า: เพียง 900 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีสวนหลวง ร.9) และใกล้จุดเชื่อมต่อรถประจำทางหลายสาย
•แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก: ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (ซีคอนสแควร์ เพียง 400 ม. / พาราไดซ์พาร์ค 1.6 กม.) และใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ มั่นใจได้ในยามฉุกเฉิน
•พิกัด: ซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงศ์ 3 แยก 6) เข้าออกได้หลายทาง เดินทางมาเยี่ยมเยียนได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจร

สนใจสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่ โทรศัพท์ 06-5365-4622 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://baanajarnpongsak.com”

ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์

"บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์" ตั้งขึ้นตามปณิธานของ นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ปูชนียบุคคลผู้อุทิศชีวิตเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ด้วยวิสัยทัศน์และความปรารถนาของท่านที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม PRINC Group จึงสานต่อเจตนารมณ์นั้นผ่านการสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุที่ผสมผสานความอบอุ่นของบ้านเข้ากับประสบการณ์การดูแลที่เป็นมืออาชีพ

แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ลูกหลานต้องแบกรับภาระทั้งการทำงานและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลา ด้านการเงิน หรือความยากลำบากในการจัดหาผู้ดูแลที่ไว้ใจได้ ภาระเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของคนรุ่นใหม่ "บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์" จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคำตอบให้

ครอบครัว สามารถมั่นใจได้ว่าผู้เป็นที่รักจะได้รับการดูแลอย่างดีในราคาที่เข้าถึงได้จริง โดยไม่ต้องเลือกระหว่างอาชีพการงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยปณิธานที่ว่า "ให้ลูกหลานทำงานได้อย่างสบายใจ และมั่นใจได้ว่ามีคนดูแลคนที่เรารัก"
































PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.
PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.
PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.
PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.
PRINC Group รุกตลาด Elderly Care เปิดตัว “บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์” ดูแลระดับมืออาชีพ 24 ชม.
+12