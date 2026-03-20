อย. ยกระดับทีม SAT ระดับจังหวัด วางระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพเชิงรุกระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อย. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับ “ทีม SAT” (Situation Awareness Team) เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังและจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก รองรับความเสี่ยงที่ทวีความซับซ้อนในยุคดิจิทัล

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายและการโฆษณาเกินจริงยังคงพบเห็นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงมุ่งยกระดับระบบคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนทีม SAT ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 คน เข้าร่วม สะท้อนการขับเคลื่อนเครือข่ายในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ กลไก และแนวทางการทำงานของทีม SAT อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง (Surveillance) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการสื่อสารความเสี่ยงควบคู่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมอบรมมีการถ่ายทอดภาพรวมสถานการณ์ภัยคุกคามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแนวทางการรับมือภัยสุขภาพในโลกออนไลน์ เพื่อเสริมศักยภาพทีม SAT ให้สามารถรับมือกับภัยรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอ “กาฬสินธุ์โมเดล” เป็นต้นแบบการทำงานที่บูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงการทำงานแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับเขตและส่วนกลาง ทำให้การเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยสุขภาพมีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถขยายผลเชิงระบบในระดับประเทศได้

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกระดับทีม SAT ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แต่เป็นการวางรากฐานระบบเฝ้าระวังภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกของประเทศ และมีเป้าหมายผลักดันสู่กรอบปฏิบัติในระดับประเทศ (National Guideline) เพื่อยกระดับการคุ้มครองประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และยั่งยืน










อย. ยกระดับทีม SAT ระดับจังหวัด วางระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพเชิงรุกระดับประเทศ
