“นายกฯ อนุทิน” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ หนุนพัฒนาศักยภาพเป็น “สมาร์ท อสม.” นำเทคโนโลยีมาใช้ ควบคู่ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น ยกย่องความเสียสละในการร่วมทีมสุขภาพดูแลสุขภาพประชาชน ช่วยให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการยกระดับ อสม. 1.1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น “สมาร์ท อสม.” ใช้เทคโนโลยีในการทำงานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง การนวดเพื่อสุขภาพ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
วันนี้ (20 มีนาคม) ที่ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประธานชมรม อสม. / อสม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 2,000 คน
นายอนุทิน กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ช่วยให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม. ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียม มีองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็น ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เชื่อมระบบบริการสุขภาพระหว่างรัฐกับชุมชนในทุกระดับ สามารถคัดกรองเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฝ้าระวังภัยสุขภาพ และเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
นายพัฒนา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม. แห่งชาติ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้ อสม. ที่เสียสละแรงกาย แรงใจดูแลสุขภาพของประชาชนจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปีนี้ได้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “อสม. เชื่อมต่อเทคโนโลยีกับชุมชน สู่สาธารณสุขยุคพัฒนา” มีเป้าหมายยกระดับศักยภาพ อสม. 1.1 ล้านคน ทั่วประเทศ สู่ อสม. ยุคใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวพึ่งพิงในชุมชน และการนวดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. และหมอพร้อม Super App ในการดูแลชุมชน และพัฒนาทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง
โดยวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 นี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 18 คน ทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 18 ทีม อสม.ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 57 คน อสม.ดีเด่น ระดับภาค 39 คน อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ 104 คน และ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 844 คน