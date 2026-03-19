“มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมกับ “Siam AI Corporation” แถลงความสำเร็จของโครงการ “Mahidol x Siam AI Venture Lab 2025” บ่มเพาะนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ (AI Healthcare)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Siam AI Corporation เดินหน้าสร้าง AI Healthcare Startup Pipeline ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Mahidol x Siam AI Venture Lab 2025 พร้อมคัดเลือก 6 ทีมนวัตกรรม Deep Tech เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพสู่การใช้งานจริงในระบบสาธารณสุข และต่อยอดสู่การเติบโตในอุตสาหกรรมสุขภาพ
วันนี้ (19 มี.ค.) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Siam AI Corporation แถลงความสำเร็จของโครงการ Mahidol x Siam AI Venture Lab 2025 โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ (AI Healthcare) ที่มุ่งผลักดันผลงานวิจัยสู่การพัฒนา Startup ด้าน Deep Tech ของประเทศไทย พร้อมคัดเลือกทีมผู้พัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานสุดท้าย 6 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 9 ทีมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI สู่การใช้งานจริงในระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมสุขภาพ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น ผู้นำด้าน AI Healthcare ของภูมิภาคอาเซียน โดยมองว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยี แต่เป็น“โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบสุขภาพ” (Next-Generation Health Infrastructure) ที่จะช่วยยกระดับการวินิจฉัย การรักษา การบริหารจัดการทรัพยากร และการป้องกันโรคเชิงรุกอย่างแม่นยำ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนา AI Healthcare ผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่
• Precision & Predictive Medicine การพัฒนา AI เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ รวดเร็ว และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกของแพทย์
• Equitable Access to Care การใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ผ่าน Telemedicine และระบบ AI-assisted Screening เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำ
• Smart Hospital & Health System Efficiency การใช้ AI และ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพบริการ
• Ethical & Trustworthy AI การพัฒนา AI ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับจริยธรรมทางการแพทย์ โดยให้ความสำคัญกับ Data Governance และ Cybersecurity
ในระยะยาว มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเป้าพัฒนาAI Healthcare Ecosystem ของภูมิภาค ที่เชื่อมโยงนักวิจัย แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา นักลงทุน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศ และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกดังนั้น โครงการ Mahidol x Siam AI Venture Lab 2025 จึงไม่ใช่เพียงโครงการสนับสนุน Startup แต่เป็น “Translational Acceleration Platform” ที่ช่วยผลักดันงานวิจัยให้ก้าวข้ามจากห้องปฏิบัติการสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน และพร้อมแข่งขันในตลาดโลก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยง นักวิจัย ผู้ประกอบการ และพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI Startup ด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย
สำหรับ 6 ทีม AI Healthcare Startup ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะของโครงการ ได้แก่
1. AI-driven Thais Virtual Patient for Clinical Reasoning Training ระบบผู้ป่วยเสมือนสำหรับฝึกการตัดสินใจทางคลินิก
2. MANORAA – AI-Driven Drug Design Platform แพลตฟอร์มออกแบบยาโดยใช้ AI
3. Physical-Agentic AI for Automated Chemotherapy Compounding Systemระบบ AI ควบคุมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติ
4. AI-Driven Pharma Inventory Management System for Hospitals ระบบบริหารจัดการคลังยาอัจฉริยะ
5. Digital Health Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย
6. AI-Enhanced HIS ระบบ Hospital Information System ที่ใช้ AI ช่วยแพทย์วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย
โครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท สยาม เอไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น แหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้าน Deep Technology ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ระบบสุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้