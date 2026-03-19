เช็คให้รู้ ดูให้ชัวร์ แชร์ให้เป็น! อย. ผนึก 4 มหา’ลัย ปั้นเครือข่าย “Young Smart Consumers” สกัดโฆษณาสุขภาพลวงโลกยุคดิจิทัล

อย. เดินหน้าสื่อสารเชิงรุก จับมือ 4 สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรม “Young Smart Consumers: วัยรุ่นไทย รู้ไว้ ใช้เป็น” สร้างทักษะคิด วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์ มุ่งยกระดับนักศึกษาเป็นพลังเฝ้าระวังภัยสุขภาพในยุคดิจิทัล
วันนี้ (19 มีนาคม 2569) นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Young Smart Consumers: วัยรุ่นไทย รู้ไว้ ใช้เป็น” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) ภายใต้ความร่วมมือกับ 4 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาให้มีความรู้เท่าทันและสามารถเฝ้าระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดย รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือเป็นสมรภูมิหลักของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากข้อมูลการเฝ้าระวังของ อย. พบโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายมากกว่า 20,000 รายการต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรค ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่กลุ่ม Digital Generation อย่างนักศึกษา ให้มีทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อ และสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในยุคดิจิทัล
กิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Interactive Learning ผ่านกิจกรรม Talk Show โดย แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ หรือ “หมอเจี๊ยบ” มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง พร้อมแนะนำแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม พร้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน มุ่งเน้น “รู้จริง ใช้เป็น” ได้แก่ เลข อย. ผิด ชีวิตเปลี่ยน, อ่านฉลากให้เป็น เลือกกินให้ถูก ลดหวาน มัน เค็ม, ช่วยกันหยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายด้วยปลายนิ้ว และการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน FDA Channel โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน สะท้อนพลังความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ อย. มุ่งผลักดันนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็น “Young Smart Consumers” ภายใต้แนวคิด “เช็คให้รู้ ดูให้ชัวร์ แชร์ให้เป็น” พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิก “FDA Young Smart Consumers” เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชน อันจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป