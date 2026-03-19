‘พิงค์-พิชฌามลณ์’ นักแบดมือวางอันดับโลก เปิดใจ สิ่งที่ได้ไปต่อ 2026 ‘เรียนรู้มุมมองใหม่-ใจดีกับร่างกาย’ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังที่ไปได้ไกลกว่าเดิม

ท่ามกลางจังหวะชีวิตที่รวดเร็วและท้าทายของนักกีฬามืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กีฬาแบดมินตัน” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวเอเชีย และ “พิงค์-พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์” คือสาวน้อยอนาคตไกลที่โลดแล่นในวงการมานาน จนได้รับฉายาจากแฟนๆ ว่า “นักแบดหน้าหวาน” โดยเธอเปิดใจกับทีมงาน PRINC Group ในฐานะผู้สนับสนุนหลักมากว่า 8 ปี คือการตั้งเป้าหมาย และเรียนรู้มุมมองใหม่ในปี 2026 คือการเลือกที่จะหันมาฟังเสียงสัญญาณจากร่างกายให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม สำหรับเธอการมี 'สุขภาพดี' ไม่ได้วัดกันแค่ความแข็งแรงในสนาม แต่มันคือพลังงานจากภายใน (Inner Power) ที่จะพาผู้หญิงคนหนึ่งก้าวไปได้ไกลและยั่งยืนที่สุด
“สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 สำหรับพิงค์คือเรื่องสุขภาพค่ะ เพราะพิงค์รู้สึกว่าพอเราโตขึ้น เราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพให้มากขึ้น”
พิงค์แชร์ให้เราฟังว่า เมื่อก่อนเธออาจจะโฟกัสแค่การซ้อมให้หนัก แต่ตอนนี้เธอให้นิยามใหม่ว่าปีนี้คือปีที่อยาก 'ใจดีกับร่างกาย' ให้มากขึ้น เพราะร่างกายคือบ้านหลังเดียวที่เราต้องอยู่ไปตลอดชีวิต การดูแลพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความฟิตเพียงอย่างเดียว แต่มันคือการสร้าง “ความสมดุลจากภายใน” ที่ส่งผลต่อความคล่องแคล่วและพลังงานที่เราใช้ในทุกๆ วัน
“ผู้หญิงและสุขภาพดีมีผลต่อการใช้ชีวิตไหม? สำหรับพิงค์คือค่อนข้างมีผลมากค่ะ เพราะถ้าเรามีสุขภาพกายที่ดี เราก็จะทำอะไรได้เต็มที่””
ในโลกของกีฬาที่เต็มไปด้วยความกดดัน พิงค์เรียนรู้ว่าการมีร่างกายที่พร้อมเป็นเพียงครึ่งทางเท่านั้น แต่อีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ‘ใจ’
“สุขภาพจิตก็สำคัญมากค่ะ อย่างพิงค์เป็นนักกีฬา ก็มีความเครียดความกดดัน ร่างกายก็ต้องพร้อมรับแรงกระแทกด้วย” เทคนิคของพิงค์คือการบาลานซ์วินัยกับความรู้สึก:
● Physical Conditioning: ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ร่างกาย
● Mental Support: พิงค์เลือกที่จะ “ปรึกษาแพทย์”เพื่อเคลียร์พื้นที่ในใจ ให้พร้อมโฟกัสกับทุกแมตช์ในชีวิต
ความมั่นใจที่สะท้อนออกมาในทุกย่างก้าวของพิงค์ ส่วนหนึ่งมาจากการมีพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจได้อย่าง PRINC group มาช่วยดูแลสุขภาพ ทำให้เธอกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ
“พิงค์อยากให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจ และดูแลตัวเองเยอะๆ ค่ะ” เธอทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยพลังเพราะเมื่อเราดูแลสุขภาพดีจากภายใน พลังนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันที่พาเราไปได้ไกลกว่าที่เคยคิด (Women’s Power Beyond) ไม่ว่าสนามของคุณจะเป็นคอร์ทแบดมินตันหรือสนามชีวิตก็ตาม