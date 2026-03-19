สค.พม. จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมครอบครัว 2026 (FAM FESTIVAL 2026)” ภายใต้แนวคิด “COSMIC FAMILY – Always Together : ใกล้ใจ ไม่ไกลกัน”

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 69 เวลา 17.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อสค.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมครอบครัว 2026” (FAM FESTIVAL 2026) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ลานชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
นางจตุพร กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กเติบโตเร็วขึ้น เทคโนโลยีทำให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้น แต่ในบางครั้งกลับทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างออกไปโดยไม่รู้ตัว และดิฉันเชื่อว่า “เทคโนโลยีอาจทำให้โลกใกล้กันมากขึ้น แต่ครอบครัวต้องช่วยกันทำให้หัวใจใกล้กันมากขึ้นด้วย” ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ดังนั้น จึงได้จัดงานมหกรรมครอบครัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 งานมหกรรมครอบครัว ไม่ได้เป็นเพียงงานกิจกรรมสำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่ชวนให้ทุกคนกลับมาทบทวนว่า “เราใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักมากพอแล้วหรือยัง” และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของ “ครอบครัว” ในฐานะรากฐานสำคัญของสังคม และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนหลากหลายช่วงวัย ซึ่งในปีนี้งาน “มหกรรมครอบครัว 2026 (FAM FESTIVAL 2026)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายใต้แนวคิด “COSMIC FAMILY – Always Together : ใกล้ใจ ไม่ไกลกัน” แนวคิดนี้เปรียบครอบครัวเหมือน “จักรวาลเล็ก ๆ” ที่สมาชิกแต่ละคนอาจมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนกำลังเติบโตบางคน กำลังทำงานบางคนกำลังดูแลคนในครอบครัว แต่ไม่ว่าชีวิตจะหมุนไปไกลเพียงใด ครอบครัวก็ยังเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เรายังคงผูกพัน และเดินเคียงกันต่อไป
นางจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเรียนรู้สำหรับพ่อแม่ และเวทีพูดคุยที่สะท้อนความท้าทายของครอบครัวในยุคปัจจุบันหนึ่งในช่วงสำคัญของงาน คือเวทีเสวนาในหัวข้อ “Always Together ในวันที่ลูกโตไวกว่าเดิม” ซึ่งจะชวนพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงดูเด็ก ในยุคดิจิทัล และวิธีที่ครอบครัวจะยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้กับลูก แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความจริงอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ “เด็กยุคนี้อาจโตไวกว่าเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือความต้องการความรักและการรับฟังจากครอบครัว” นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” อาทิ ครอบครัวคุณเปิ้ล (นาคร ศิลาชัย) ครอบครัวคุณอั๋น (ภูวนาท คุนผลิน) ครอบครัวคุณโอปอล (สุชาตา ช่วงศรี) ครอบครัวคุณอาย (ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร) ครอบครัวคุณบี้ (ธรรศภาคย์ แซ่ชี) และครอบครัวคุณมอสมัดจุก (ปฏิภาณ ขุนเงิน) เป็นต้น เพื่อยกย่องครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการสร้างความรักความเข้าใจ และการดูแลกันในครอบครัว ซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะมีครอบครัว และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน
นางจตุพร กล่าววต่อไปว่า งานแถลงข่าวมหกรรมครอบครัว 2026 (FAM FESTIVAL 2026)” ภายใต้แนวคิด “COSMIC FAMILY – Always Together : ใกล้ใจ ไม่ไกลกัน” ในวันนี้ มีกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว โชว์พิเศษจาก “เจ้าขุนทองและผองเพื่อน” และการพูดคุยสุดพิเศษกับ “ครอบครัวน้องเอคโค่” ที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และการเลี้ยงดูลูกในครอบครัว
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้งานมหกรรมครอบครัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “จักรวาลแห่งความรัก” ในงาน มหกรรมครอบครัว 2026 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) มาร่วมสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกันและยืนยันว่า “ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้น ครอบครัวต้องใกล้ใจกันมากกว่าเดิม” นางจตุพร กล่าวตอนท้าย