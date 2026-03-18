มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด “Silpakorn Town Hall : The Power of Arts” เปิดเวทีสะท้อนพลังศิลปะสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2569 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเวทีสื่อสารแลกเปลี่ยนและนำเสนอพลังของศิลปะในการขับเคลื่อนสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม “Silpakorn Town Hall : The Power of Arts” โดยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของผู้บริหารชุดปัจจุบัน และกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนมุมมองอย่างสร้างสรรค์กับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร โดยมีการนำเสนอค่านิยม วิสัยทัศน์และแนวคิดสำคัญของมหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อ “The Power of Arts” ที่มุ่งเน้นการใช้พลังของศิลปะเป็นกลไกในการสร้างสรรค์คุณค่า เสริมสร้างความเข้าใจ และต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม อธิบายให้เห็นผลความก้าวหน้าและผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 1,096 วันที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายที่จะดำเนินต่อไปในอีก 365 วันเช่น การขับเคลื่อนSDGs โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์, โครงการ Quick Win,การดำเนินการขั้นต่อไปหลังจัดตั้ง Holding Company ด้วยการเปิดบริษัทสร้างรายได้ที่มาจากองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ,การเปิดพื้นที่ Showcase สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปะสู่ความเป็นนานาชาติ ผ่านการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงโครงการบ่มเพาะศิลปินศิลปากรเพื่อต่อยอดพลังแห่งศิลปะของประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้เผยให้เห็นทิศทางและแผนที่ชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงอาคารในวิทยาเขตต่างๆ ให้สะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ พร้อมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สอดรับกับโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus เมืองทองธานี การปรับปรุงอาคารเรียนคณะดุริยางคศาสตร์ และการปรับปรุงพื้นที่ในสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เป็นต้น
สำหรับการจัดงาน “Silpakorn Town Hall : The Power of Arts” ครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะเข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่สอนศิลปะ แต่เป็น "ระบบนิเวศแห่งความคิดสร้างสรรค์" ที่พร้อมจะผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน