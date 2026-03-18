จินดาสมุนไพร แบ่งปันความรักให้กับน้องๆโรงเรียนเด็กบ้านรามอินทรา -บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน เติมกำลังใจให้กันและกันในเดือนแห่งความรัก

นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมมอบของใช้จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง แชมพู ทิชชู่ น้ำดื่ม พร้อมร่วมสมทบทุน ให้กับน้องๆบ้านเด็กรามอินทรา เพื่อเติมกำลังใจให้กับน้องๆได้มีพลัง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บ้านเด็กรามอินทรามีเด็กจำนวนกว่า 73 คน ตั้งแต่ช่วงอายุ 5-20 ปี การดูแลของทางโรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการ การช่วยเหลือตนเอง และการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นของผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อน เป็นงานที่กินระยะเวลานานเรียกได้ว่าแทบตลอดชีวิตของนักเรียนที่นี่ เพราะความพิการซ้ำซ้อนทำให้เป็นเรื่องยากต่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่
และโรงเรียนยังเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ขึ้นเองโดยพิจารณาความเหมาะสมกับนักเรียน ที่แต่ละคนมีพัฒนาการและสภาวะทุพพลภาพแตกต่างกันออกไป นำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่ทางโรงเรียนต้องแบกรับ ทางโรงเรียนจึงได้เปิดรับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งเงิน สิ่งของ เพื่อสมทบทุนในการฟื้นฟูพัฒนาการของนักเรียน (ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้โดยตรงกับทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา)
จินดาสมุนไพร ยังคงมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากโครงการ 100 วัด 100 โรงเรียน 100 หมู่บ้านที่เคยดำเนินการมาจนครบทั่วประเทศ และยังจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป