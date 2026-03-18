ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งอำนวยความสะดวก “รถขนส่งน้ำมัน” แก้ปัญหาส่งไม่ทันหลังยอดพุ่ง แม้ กทม. ไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
จากสถานการณ์ที่มีประชาชนแห่ไปเติมน้ำมันจนทำให้ยอดขายตามสถานีบริการน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดส่งน้ำมันจากคลังไปยังสถานีบริการน้ำมันไม่ทันเวลาในบางช่วง ล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการอำนวยความสะดวกการขนส่งน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือให้ผ่อนปรนเวลาวิ่งของรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้การกระจายน้ำมันเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยได้สั่งการไปยังปลัดกรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม กทม. ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้า-ออกของรถบรรทุก เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการขนส่งทางบก