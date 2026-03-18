เปลี่ยนเข็มทิศชีวิตไร้บ้าน! 17 คนจาก 'บ้านอิ่มใจ' ได้งานทำแล้ว กทม. ย้ำหัวใจ ไม่หยิบยื่นเงิน แต่เติมเต็มด้วยอาชีพ เพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ยั่งยืน

วานนี้ (17 มี.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บ้านอิ่มใจ บริเวณการประปาแม้นศรี (เดิม) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์คนไร้บ้านที่ได้รับการพัฒนาทักษะจนสามารถประกอบอาชีพได้ และคนไร้บ้านที่มีความสามารถทางอาชีพที่ต้องการมีงานทำ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการ โดยมีผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ร่วมให้ข้อมูล
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน บ้านอิ่มใจมีผู้เข้ารับบริการพักประมาณ 50 - 60 คน โดยผู้มาพักอาศัยสมัครสมานกันดี ไม่มีทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีการตั้งตนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ และทุกคนที่มาอยู่สนใจฝึกอาชีพกันหมด ตามเงื่อนไขการเข้าพัก โดยส่วนใหญ่พัฒนาตัวเองกันได้มากขึ้น ฝึกอาชีพทุกวัน เช่น ช่างตัดผม ซึ่งมีคนให้ความสนใจมาก
ในส่วนของบอร์ดประชาสัมพันธ์คนไร้บ้านที่ได้รับการพัฒนาทักษะจนสามารถประกอบอาชีพได้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นิยามว่าเป็น “บอร์ดแห่งกำลังใจ” โดยกล่าวว่า เรามีบอร์ดที่บอกว่า เรามีคนที่มีทักษะและฝีมือรอโอกาสอยู่ เช่น ช่างไฟฟ้า ทาสี ตัดผม ทำอาหาร รักษาความปลอดภัย ก่อสร้าง นี่คือคนมีฝีมือที่รอโอกาส ใครอยากได้คนงานมาที่นี่ได้เลย โดย ณ วันนี้ มีคนจากบ้านอิ่มใจที่ได้งานแล้ว 17 คน
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า บอร์ดนี้ไม่ต่างจาก “Hall of Fame” ทำให้เห็นว่าคนที่มาอยู่กับเราแล้วออกไป สามารถหางานทำได้กับหลากหลายแห่ง เช่น เป็นผู้ช่วยเชฟ ช่างประกอบท่อ ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ดีใจกับทุกคนที่ได้งานทำ และขอบคุณบริษัทต่าง ๆ ที่รับพวกเขาเข้าทำงาน อาทิ บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ตั้งต้นดี) โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัท Melike design บริษัท เอฟ.บี.คลีนนิ่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย อาร์ จี เอ็ม จำกัด
“หลายคนอาจตั้งคำถามว่า คนไร้บ้านมีเป็นพัน ได้งานแค่ 10 คน จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เปลี่ยนแปลงได้สิ! อย่างน้อย 10 คนนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้ว เราอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดพันคนในคราวเดียว แต่ 10 คนนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนแล้ว เขามีงานทำ เขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้น เขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านแล้ว เราไม่ได้ให้เงินแต่เราให้อาชีพ และคนที่อยู่บนบอร์ดนี้คือคนที่ยินดีกับการเริ่มต้นใหม่ เราก็จะพยายามเพิ่มคนให้เต็มบอร์ดให้ได้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ อยากพัฒนาธุรกิจด้วยการจ้างงานบุคคลฝีมือดี พร้อมกับการช่วยเหลือสังคม สามารถติดต่อขอดูข้อมูลผู้ที่พร้อมรับการจ้างงานได้ที่ บ้านอิ่มใจ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณการประปาแม้นศรี (เดิม) โทร. 0 2221 3255 แผนที่: https://share.google/cq3R95DHnfue8PGqG
